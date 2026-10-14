GTA 7 pode chegar mais rápido graças a GTA 6, indica Rockstar

Tecnologia e ferramentas criadas para GTA 6 devem acelerar a produção de futuros jogos da franquia, segundo representantes do estúdio

Mesmo antes do lançamento de GTA 6, a Rockstar Games já indica que o desenvolvimento de um possível GTA 7 poderá ser mais rápido. Em entrevista à Bloomberg, representantes da empresa afirmaram que a tecnologia e a estrutura desenvolvidas para o novo jogo servirão de base para agilizar a produção de futuros títulos da franquia.

Segundo Phil Hooker, da Rockstar, “o motor gráfico, as ferramentas e a equipe que construímos durante GTA 6 nos permitirão fazer as coisas mais rapidamente. Estou confiante de que podemos construir em cima disso e seguir mais horizontalmente do que verticalmente para criar conteúdo ainda mais envolvente”.

O diretor de arte Aaron Garbut acrescentou que, embora o projeto tenha exigido mudanças fundamentais, a estrutura necessária já está pronta e poderá ser aproveitada nos próximos lançamentos.

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O que você precisa saber sobre GTA 6 ?

Desenvolvido pela Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 será o primeiro título inédito da série principal em 13 anos, desde o lançamento de GTA 5, em 2013. Ao longo desse período, a franquia se consolidou como uma das mais bem-sucedidas da história dos videogames.

A trama de GTA 6 se passa em um mundo aberto inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. O cenário principal é Vice City, uma versão fictícia de Miami que apareceu no primeiro Grand Theft Auto e ganhou um jogo próprio em GTA: Vice City, lançado em 2002.

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O novo título terá dois protagonistas: Lucia e Jason. Com histórico criminoso, os personagens formam um casal que vive uma espécie de versão moderna de Bonnie e Clyde, mergulhando no mundo do crime em Vice City.



GTA 6 chega para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026.

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Confira o trailer: