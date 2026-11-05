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GTA 6: tudo o que se sabe sobre o lançamento do jogo mais aguardado do ano

Confira os detalhes confirmados pela Rockstar sobre pré-carregamento, tamanho do game e outras novidades

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 11h00 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h47
Um homem e uma mulher, com expressões sérias, em um cenário tropical ao pôr do sol. O homem, à esquerda, veste regata branca. A mulher, à direita, segura duas pistolas. Palmeiras e um avião no céu rosado completam a cena
O casal criminoso Jason e Lucia estrela a história de GTA 6, com lançamento em 19 de novembro (Rockstar Games/Divulgação)
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GTA 6: tudo o que se sabe sobre o lançamento do jogo mais aguardado do ano Priorize VEJA no Google

A espera pelo jogo mais aguardado do ano está chegando ao fim, após uma série de vazamentos e expectativas. Grand Theft Auto VI chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X e S, e a Rockstar Games acaba de confirmar novas informações sobre o lançamento. Confira tudo o que se sabe sobre o game:

Data de pré-carregamento do GTA 6

O jogo poderá ser baixado antecipadamente a partir de 10 de novembro. No PlayStation 5, o pré-carregamento começa à meia-noite, de acordo com o horário local de cada jogador. No Xbox Series X e S, a liberação será simultânea no mundo todo, à meia-noite no horário de Greenwich (GMT) – às 21h de 9 de novembro no Brasil (horário de Brasília).

Tamanho da instalação

A Rockstar confirmou que o arquivo digital poderá ocupar até 212 GB, dependendo do dispositivo – o perfil PlayStation Game Size, conhecido por monitorar dados da PlayStation Store, já havia antecipado que o título precisaria de pelo menos 210 GB no PS5. O jogo já está disponível para reserva. A Rockstar também oferece edições especiais e bônus para quem fizer a compra antecipada, com itens digitais relacionados à história dos protagonistas.

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História e personagens

A trama se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e tem como cenário principal a Vice City. Os protagonistas são Jason Duval e Lucia Caminos, um casal que se envolve em uma conspiração criminosa depois que um plano aparentemente simples dá errado. A dupla precisará confiar um no outro para sobreviver.

Siga

Trilha sonora e estações de rádio

A música é um dos destaques da nova edição: a Rockstar anunciou Grand Theft Auto VI: The Album, coletânea oficial com 34 faixas inéditas, criada em parceria com a Atlantic Records e prevista para chegar junto com o jogo, no dia 19. Entre os artistas presentes estão Travis Scott, Future, Metro Boomin, PinkPantheress, Fred Again, Rauw Alejandro e Keith Richards. Uma das músicas, Flower in a Hurricane, reúne Justice, Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard e aparece no trailer de lançamento.

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A trilha instrumental original, que acompanha o jogo, foi composta pela dupla francesa Justice, formada por Gaspard Augé e Xavier de Rosnay. O jogo também terá a maior seleção de rádios da história da franquia, segundo a desenvolvedora. Em outubro, a empresa apresentou seis estações, com estilos que vão do rock e do metal ao pop e ao hip-hop. 

Trailers e imagens

A Rockstar já divulgou três vídeos principais do jogo: o primeiro trailer, em dezembro de 2023; o segundo, em maio de 2025; e um olhar estendido, com quase 27 minutos de imagens capturadas diretamente no PlayStation 5, em agosto de 2026. Em 15 de outubro, a empresa publicou o trailer de lançamento, que apresenta novas cenas da história de Jason e Lucia. Veja:

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