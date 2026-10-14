‘GTA 6’ quase teve cenários inspirados na América do Sul

Grand Theft Auto VI (GTA 6) quase teve cenários inspirados e ambientados na América do Sul. Isso é o que revela uma reportagem recente da Bloomberg escrita pelo jornalista Jason Schreier, que visitou o estúdio principal da empresa em Edinburgo, na Escócia.

Em 2015, um grupo de desenvolvedores da Rockstar viajou a Miami para fazer pesquisas de referências para o novo jogo da série. Dentre eles estava Rob Nelson, um dos líderes de produção do game, que logo percebeu que as ambições estavam grandes demais para conseguir entregar o projeto no nível de qualidade desejado.

Eventualmente, o escopo foi reduzido para recriar apenas a cidade de Miami e os arredores, ainda resultando no maior mapa já feito para um jogo da Rockstar.

Apesar de a ideia não ter dado certo, não seria a primeira vez que a produtora teria usado a América do Sul como palco para um de seus títulos. O jogo de ação Max Payne 3, lançado em 2012 para PC, PlayStation 3 e Xbox 360, acontece na cidade de São Paulo.

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GTA 6 tem lançamento marcado para o dia 19 de novembro em versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.