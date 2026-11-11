GTA 6: preço do jogo varia até R$ 215 entre países; veja valores

O tão aguardado Grand Theft Auto VI, o GTA 6, já está disponível para pré-carregamento desde terça-feira, 10. O jogo, que será lançado oficialmente no próximo dia 19, tem preços diferentes conforme o país da venda. Segundo dados divulgados pelo Tilt, do UOL, e pelo GTA VI Price Index, do LeonidaLab, que compararam os preços do jogo em 63 mercados da PlayStation Store, a edição padrão para PlayStation 5 apresenta uma diferença de quase R$ 215 reais entre o mercado mais barato e o mais caro.

O Japão é o local com o menor valor anunciado: o game custa 9.800 ienes, o equivalente a R$ 344,67 na cotação atual. Enquanto isso, o título aparece com o maior valor em Israel, por 319 shekels, cerca de R$ 559,64. O ranking compara preços anunciados para o jogo, não necessariamente o valor final: não entraram no levantamento as versões para Xbox, edições especiais ou eventuais impostos adicionais, tarifas bancárias e custos de conversão.

Do mais barato para o mais caro, a Índia está em segunda colocada, por 5.999 rúpias (R$ 357,50), seguida de Indonésia (R$ 367,61), Coreia do Sul (R$ 373,36) e México (R$ 387,39). Noruega (R$ 557,51), Hungria (R$ 547,18 ), Suíça (R$ 540,59) e Reino Unido (R$ 521,44) estão entre os países com os maiores preços, seguindo Israel.

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No Brasil, o preço anunciado para a edição padrão de GTA 6 na PlayStation Store é de R$ 449,90. Com esse valor, o país ocupa a 29ª posição entre os 63 mercados pesquisados. Nos Estados Unidos, o título sai por 79,99 dólares (R$ 446,66) – valor ligeiramente inferior ao brasileiro, com diferença de pouco mais de três reais.

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Tudo o que se sabe sobre o lançamento de GTA 6

Já disponível para pré-carregamento desde terça-feira, 10, o GTA 6 chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. A Rockstar confirmou que o arquivo digital poderá ocupar até 212 GB, dependendo do dispositivo – o perfil PlayStation Game Size, conhecido por monitorar dados da PlayStation Store, já havia antecipado que o título precisaria de pelo menos 210 GB no PS5.

A trama se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e tem como cenário principal a Vice City. Os protagonistas são Jason Duval e Lucia Caminos, um casal que se envolve em uma conspiração criminosa depois que um plano aparentemente simples dá errado. A dupla precisará confiar um no outro para sobreviver. Saiba mais sobre o jogo mais aguardado do ano.