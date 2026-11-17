GTA 6: O que é o ‘truque da Nova Zelândia’, gambiarra para jogar o game mais cedo
Jogo estará disponível no país da Oceania 16 horas antes do Brasil em razão do fuso horário
Após anos de espera, GTA VI enfim chega aos consoles. A desenvolvedora Rockstar confirmou que o jogo será lançado à meia-noite do dia 19 de novembro, na maioria dos países, inclusive no Brasil. Porém, uma “gambiarra” permite que os gamers mais ansiosos joguem horas mais cedo do horário previsto usando o “truque da Nova Zelândia”.
A tática já é popular entre jogadores: quando o lançamento de um game segue o fuso horário de cada país, como é o caso de GTA VI, se aproveita do horário dos países com fuso à frente para jogar com horas de antecedência.
A referência à Nova Zelândia explica-se pelo fuso horário de 16 horas à frente do Brasil. O lançamento de GTA VI acontecerá à meia-noite, no horário local do país da Oceânia, no dia 18 de novembro, que corresponde às 8h no horário de Brasília do mesmo dia.
Como funciona o truque?
A forma de usar o fuso horário da Nova Zelândia para jogar GTA VI antecipadamente é mudando a localização do console.
No Xbox, da Microsoft, é possível realizar a mudança de localização depois de criar uma conta, o que permite essa “viagem” de maneira mais simples com a troca de país nas configurações.
Já no PS5, da Sony, é necessário criar uma nova conta PSN localizada na Nova Zelândia e apenas nessa conta será possível jogar o game antecipadamente, sem vínculo com a conta principal.
Restrições
No caso do uso do “truque” em consoles da Sony, vale ressaltar que a criação de um login nas contas PSN exige um endereço no país indicado. Caso seja utilizado um endereço falso, os termos de serviço do PlayStation preveem a suspensão, encerramento ou restrição de uma conta com informações falsas.
A plataforma de stream Twitch também pode banir usuários que transmitirem gameplays de GTA VI usando as “viagens” para jogar antecipadamente ao horário de lançamento do seu país. A informação é do criador de conteúdo alemão Rohat, que diz ter sido alertado por um gerente de parcerias da plataforma sobre o risco de banimento. A empresa não emitiu comunicado oficial sobre a medida, mas suas diretrizes exigem o cumprimento de embargos e documentos de confidencialidade (NDAs) dos jogos.