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GTA VI está prestes a ser lançado em 19 de novembro, mas gamers ansiosos podem usar o ‘truque da Nova Zelândia’ para jogar horas antes. A tática, que explora o fuso horário, permite acesso antecipado ao mudar a localização do console. Fique atento às restrições para PS5 e Twitch.

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Após anos de espera, GTA VI enfim chega aos consoles. A desenvolvedora Rockstar confirmou que o jogo será lançado à meia-noite do dia 19 de novembro, na maioria dos países, inclusive no Brasil. Porém, uma “gambiarra” permite que os gamers mais ansiosos joguem horas mais cedo do horário previsto usando o “truque da Nova Zelândia”.

A tática já é popular entre jogadores: quando o lançamento de um game segue o fuso horário de cada país, como é o caso de GTA VI, se aproveita do horário dos países com fuso à frente para jogar com horas de antecedência.

A referência à Nova Zelândia explica-se pelo fuso horário de 16 horas à frente do Brasil. O lançamento de GTA VI acontecerá à meia-noite, no horário local do país da Oceânia, no dia 18 de novembro, que corresponde às 8h no horário de Brasília do mesmo dia.

Como funciona o truque?

A forma de usar o fuso horário da Nova Zelândia para jogar GTA VI antecipadamente é mudando a localização do console.

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No Xbox, da Microsoft, é possível realizar a mudança de localização depois de criar uma conta, o que permite essa “viagem” de maneira mais simples com a troca de país nas configurações.

Já no PS5, da Sony, é necessário criar uma nova conta PSN localizada na Nova Zelândia e apenas nessa conta será possível jogar o game antecipadamente, sem vínculo com a conta principal.

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Restrições

No caso do uso do “truque” em consoles da Sony, vale ressaltar que a criação de um login nas contas PSN exige um endereço no país indicado. Caso seja utilizado um endereço falso, os termos de serviço do PlayStation preveem a suspensão, encerramento ou restrição de uma conta com informações falsas.

A plataforma de stream Twitch também pode banir usuários que transmitirem gameplays de GTA VI usando as “viagens” para jogar antecipadamente ao horário de lançamento do seu país. A informação é do criador de conteúdo alemão Rohat, que diz ter sido alertado por um gerente de parcerias da plataforma sobre o risco de banimento. A empresa não emitiu comunicado oficial sobre a medida, mas suas diretrizes exigem o cumprimento de embargos e documentos de confidencialidade (NDAs) dos jogos.