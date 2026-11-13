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GTA 6: novo vídeo viraliza e impressiona pela semelhança com a Miami real

Repercussão ocorre a poucos dias da estreia do game, em 19 de novembro - um dos jogos mais aguardados do ano

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h09
Vice City, que emula Miami, em GTA VI: uma das cidades percorridas por Jason e Lucia
Vice City, que emula Miami, em GTA VI: uma das cidades percorridas por Jason e Lucia (Rockstar Games/Divulgação)
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GTA 6: novo vídeo viraliza e impressiona pela semelhança com a Miami real Priorize VEJA no Google

Os gráficos impressionantes de Grand Theft Auto VI, GTA 6, voltaram a chamar atenção nas redes sociais depois que um vídeo de 20 segundos deixou jogadores em dúvida sobre o que era realidade e o que fazia parte do videogame. Publicado no Instagram na quarta-feira, 11, pelo perfil Only in Dade, que compartilha acontecimentos de Miami, o trecho mostra uma rua do estado fictício de Leonida, com carros estacionados, viaturas policiais e personagens circulando pelas calçadas. O perfil oficial da Rockstar Games compartilhou o post nos stories, mas a desenvolvedora não chegou a esclarecer se o material é uma captura direta do jogo, uma renderização ou parte de uma ação publicitária.

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A página publicou, ainda, um segundo vídeo. A perspectiva de câmera de celular tornou as imagens ainda mais próximas de uma gravação cotidiana, parecendo a Miami da vida real – cidade que inspira o cenário do jogo. “Valeu a pena esperar 13 anos”, escreveu mais de uma pessoa na postagem original – o GTA 5 foi lançado em 2013. “Meu Deus, fiquei confusa”, confessou outra internauta nos comentários.

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A repercussão ocorre a poucos dias da estreia do título, em 19 de novembro. No último dia 5, a Rockstar já havia divulgado uma galeria com quase 40 novas imagens do jogo, apresentando cenários de Vice City e outras regiões de Leonida, e os protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos. Confira os vídeos:

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Tudo o que se sabe sobre o lançamento de GTA 6

Já disponível para pré-carregamento desde terça-feira, 10, o GTA 6 chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. A Rockstar confirmou que o arquivo digital poderá ocupar até 212 GB, dependendo do dispositivo. A trama se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e tem como cenário principal a Vice City. Os protagonistas são Jason Duval e Lucia Caminos, um casal que se envolve em uma conspiração criminosa depois que um plano aparentemente simples dá errado. A dupla precisará confiar um no outro para sobreviver. Saiba mais sobre o jogo mais aguardado do ano.

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