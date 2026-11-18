‘GTA 6’ lidera indicações ao The Game Awards 2026; veja lista completa
Novo jogo da franquia concorre em oito categorias, incluindo Jogo do Ano, mesmo antes do lançamento oficial; VEJA integra o júri da premiação
O aguardado Grand Theft Auto VI, o GTA 6, é o grande destaque do The Game Awards 2026, considerado o principal prêmio da indústria de videogames. O título da Rockstar Games recebeu oito indicações, incluindo a de Jogo do Ano, categoria mais importante da premiação – equivalente ao Oscar de melhor filme no mundo dos games. A lista de concorrentes foi anunciada na noite de terça-feira, 17, pelo produtor e apresentador Geoff Keighley.
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A notícia chama a atenção porque o jogo ainda nem estreou oficialmente – GTA 6 chega à disputa no limite do prazo de elegibilidade: pelas regras do prêmio, os títulos precisam estar disponíveis comercialmente até 20 de novembro, às 21h (horário do Pacífico). Com lançamento marcado para esta quinta-feira, 19, o jogo conseguiu entrar na corrida por apenas um dia. Não é o único a chegar às lojas perto da premiação: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lançado em 5 de novembro, e Phantom Blade Zero, que estreou em 29 de outubro, também estão entre os concorrentes.
Além de Jogo do Ano, a produção disputa como Melhor Direção de Jogo, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora e Música, Melhor Design de Áudio, Melhor Jogo de Ação e Aventura e Melhor Atuação, pela interpretação de Manni L. Perez da personagem Lucia. Assim, GTA 6 aparece em mais categorias que qualquer outro título da edição.
A disputa por Jogo do Ano inclui ainda 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. As indicações são escolhidas por um júri internacional formado por mais de 160 veículos de comunicação e plataformas de criadores de conteúdo. Entre os representantes brasileiros está VEJA, representada pelo colunista Claudio Prandoni, ao lado de publicações como Folha de S.Paulo, Omelete e TechTudo.
Os vencedores serão definidos por uma combinação de votos: 90% do júri especializado e 10% do público. A votação popular já está aberta no site oficial do evento e poderá ser realizada até 9 de dezembro. A cerimônia será transmitida ao vivo em 10 de dezembro, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos.
Confira a lista completa de indicados ao The Game Awards 2026:
Jogo do Ano (Game of the Year)
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Melhor Direção de Jogo
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Melhor Narrativa
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
Melhor Direção de Arte
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Mouse: P.I. For Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Melhor Trilha Sonora e Música
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Melhor Design de Áudio
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
Melhor Atuação
- Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem
- Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine
- Manni L. Perez – Grand Theft Auto VI
- Patrick Gibson – 007 First Light
- Rahul Kohli – Saros
Jogos de Impacto (Games for Impact)
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange: Reunion
- Lily’s World XD
- Mixtape
Melhor Jogo em Andamento
- Arc Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
Melhor Suporte à Comunidade
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Melhor Jogo Independente
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack!
- Mewgenics
- Mina the Hollower
Melhor Jogo Independente de Estreia
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Mina the Hollower
Melhor Jogo para Celular
- Arknights: Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
Melhor Jogo de Realidade Virtual ou Aumentada
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
Melhor Jogo de Ação
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
Melhor Jogo de Ação e Aventura
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Melhor RPG
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Melhor Jogo de Luta
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel Tōkon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All’s Justice
Melhor Jogo para a Família
- Big Walk
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Melhor Jogo de Simulação ou Estratégia
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Melhor Jogo de Esporte ou Corrida
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Melhor Jogo Multijogador
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Melhor Adaptação
- Cyberpunk: Edgerunners (2ª temporada)
- Fallout (2ª temporada)
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
- The Super Mario Galaxy Movie
Melhor Criação de Usuário
- A Dream of Silence: Revamped – Baldur’s Gate 3
- Create Aeronautics – Minecraft
- NoPixel V – Grand Theft Auto Online
- Star Wars Droid Tycoon – Fortnite
- TTK Testing – Roblox
Criador de Conteúdo do Ano
- CDawg
- Cellbit
- IShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
Inovação em Acessibilidade
- Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel’s Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Jogo Mais Aguardado
- Fable
- Final Fantasy VII: Revelation
- God of War: Laufey
- Resident Evil: Veronica
- The Witcher IV
Melhor Jogo de E-sports
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Melhor Atleta de E-sports
- Chovy
- donk
- erde
- Yatoro
- ZywOo
Melhor Equipe de E-sports
- Gen.G – League of Legends
- LOUD – Valorant
- Team Falcons – Counter-Strike 2
- Team Falcons – Rocket League
- Team Spirit – Dota 2
- Team Vitality – Counter-Strike 2