O aguardado Grand Theft Auto VI, o GTA 6, é o grande destaque do The Game Awards 2026, considerado o principal prêmio da indústria de videogames. O título da Rockstar Games recebeu oito indicações, incluindo a de Jogo do Ano, categoria mais importante da premiação – equivalente ao Oscar de melhor filme no mundo dos games. A lista de concorrentes foi anunciada na noite de terça-feira, 17, pelo produtor e apresentador Geoff Keighley.

Leia também: ‘GTA 6’ impressiona com realismo e história de amor fora da lei

A notícia chama a atenção porque o jogo ainda nem estreou oficialmente – GTA 6 chega à disputa no limite do prazo de elegibilidade: pelas regras do prêmio, os títulos precisam estar disponíveis comercialmente até 20 de novembro, às 21h (horário do Pacífico). Com lançamento marcado para esta quinta-feira, 19, o jogo conseguiu entrar na corrida por apenas um dia. Não é o único a chegar às lojas perto da premiação: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lançado em 5 de novembro, e Phantom Blade Zero, que estreou em 29 de outubro, também estão entre os concorrentes.

Continua após a publicidade

Além de Jogo do Ano, a produção disputa como Melhor Direção de Jogo, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora e Música, Melhor Design de Áudio, Melhor Jogo de Ação e Aventura e Melhor Atuação, pela interpretação de Manni L. Perez da personagem Lucia. Assim, GTA 6 aparece em mais categorias que qualquer outro título da edição.

A disputa por Jogo do Ano inclui ainda 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. As indicações são escolhidas por um júri internacional formado por mais de 160 veículos de comunicação e plataformas de criadores de conteúdo. Entre os representantes brasileiros está VEJA, representada pelo colunista Claudio Prandoni, ao lado de publicações como Folha de S.Paulo, Omelete e TechTudo.

Continua após a publicidade

Os vencedores serão definidos por uma combinação de votos: 90% do júri especializado e 10% do público. A votação popular já está aberta no site oficial do evento e poderá ser realizada até 9 de dezembro. A cerimônia será transmitida ao vivo em 10 de dezembro, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Confira a lista completa de indicados ao The Game Awards 2026:

Jogo do Ano (Game of the Year) Continua após a publicidade 007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Melhor Direção de Jogo Continua após a publicidade Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem Melhor Narrativa Continua após a publicidade 007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker Melhor Direção de Arte Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Mouse: P.I. For Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Melhor Trilha Sonora e Música Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Melhor Design de Áudio Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer Melhor Atuação Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem

Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine

Manni L. Perez – Grand Theft Auto VI

Patrick Gibson – 007 First Light

Rahul Kohli – Saros Jogos de Impacto (Games for Impact) Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life is Strange: Reunion

Lily’s World XD

Mixtape Melhor Jogo em Andamento Arc Raiders

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt Melhor Suporte à Comunidade Crimson Desert

Helldivers 2

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Warframe Melhor Jogo Independente Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics

Mina the Hollower Melhor Jogo Independente de Estreia Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Mina the Hollower Melhor Jogo para Celular Arknights: Endfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet Melhor Jogo de Realidade Virtual ou Aumentada Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmares VR: Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow Melhor Jogo de Ação Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Saros Melhor Jogo de Ação e Aventura 007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Pragmata

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Melhor RPG Final Fantasy Resonance

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

The Blood of Dawnwalker

Trails in the Sky 2nd Chapter Melhor Jogo de Luta 2XKO

Avatar Legends: The Fighting Game

Invincible VS

Marvel Tōkon: Fighting Souls

My Hero Academia: All’s Justice Melhor Jogo para a Família Big Walk

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book Melhor Jogo de Simulação ou Estratégia Mewgenics

Planet Zoo 2

Pokémon Pokopia

Slay the Spire 2

Star Wars Zero Company Melhor Jogo de Esporte ou Corrida EA Sports FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars: Galactic Racer Melhor Jogo Multijogador Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Marathon

Meccha Chameleon

Orbitals Melhor Adaptação Cyberpunk: Edgerunners (2ª temporada)

Fallout (2ª temporada)

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie Melhor Criação de Usuário A Dream of Silence: Revamped – Baldur’s Gate 3

Create Aeronautics – Minecraft

NoPixel V – Grand Theft Auto Online

Star Wars Droid Tycoon – Fortnite

TTK Testing – Roblox Criador de Conteúdo do Ano CDawg

Cellbit

IShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel Inovação em Acessibilidade Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Marvel’s Wolverine

Rhythm Heaven Groove Jogo Mais Aguardado Fable

Final Fantasy VII: Revelation

God of War: Laufey

Resident Evil: Veronica

The Witcher IV Melhor Jogo de E-sports Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant Melhor Atleta de E-sports Chovy

donk

erde

Yatoro

ZywOo Melhor Equipe de E-sports Gen.G – League of Legends

LOUD – Valorant

Team Falcons – Counter-Strike 2

Team Falcons – Rocket League

Team Spirit – Dota 2

Team Vitality – Counter-Strike 2