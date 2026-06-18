GTA 6: desenvolvedora revela capa, confirma pré-venda e traz referência ao Brasil

A espera está acabando e o hype é mais real do que nunca! A Rockstar Games quebrou a internet nesta quinta-feira, 18, ao revelar de surpresa a aguardada arte de capa de Grand Theft Auto VI (GTA 6), confirmando também a data em que os jogadores poderão garantir a sua cópia antecipada.

Mantendo a sua tradição visual, a Rockstar apresentou uma capa com a clássica estrutura de colagem em quadrinhos dividida em painéis, estilo que acompanha a franquia desde GTA III. O grande destaque da arte vai para a dupla de protagonistas do jogo, Lucia e Jason, que carregarão a história nas ruas de neon da nova versão de Vice City. Na imagem central superior, os dois aparecem abraçados em um clima de cumplicidade, enquanto Jason empunha uma arma de forma decidida. A arte também revela vislumbres da vida agitada de Leonida, com supercarros, perseguições policiais e até mesmo um jacaré gigante à solta.

O que realmente enlouqueceu os fãs brasileiros foi um detalhe minucioso na nova arte divulgada. Em uma das imagens promocionais, onde Lucia segura uma pistola chamada “Nipper .38”, é possível notar uma referência direta ao nosso país. Ao dar zoom logo abaixo do nome da arma, há a inscrição clara: “Made in Brazil” (Fabricado no Brasil).

Data da Pré-venda e Lançamento

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A Rockstar trouxe a informação de ouro em um anúncio cirúrgico na rede social X: a pré-venda mundial do game começa oficialmente no dia 25 de junho de 2026. As reservas estarão disponíveis tanto em lojas digitais quanto em varejistas selecionados.

Se você já quer garantir o seu passaporte para o jogo mais aguardado da década, vale lembrar que GTA 6 chega no dia 19 de novembro de forma exclusiva para os consoles de nova geração, ou seja, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Jogadores de PC precisarão ter um pouco mais de paciência, pois, seguindo o padrão da desenvolvedora, essa versão deve ser lançada em uma janela posterior.