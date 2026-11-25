Com um mundo aberto repleto de detalhes e referências, GTA 6 esconde diversas homenagens ao cinema e à cultura pop pelo estado fictício de Leonida. Desde cenas inspiradas em filmes famosos até referências a momentos marcantes do entretenimento, os jogadores já começaram a identificar diferentes easter eggs durante a exploração do game.

Confira algumas das referências encontradas em GTA 6.

As Tartarugas Ninja

Nos esgotos de Leonida, os desenvolvedores incluíram uma referência a As Tartarugas Ninja: quatro tartarugas aparecem acompanhadas de um rato, em alusão aos personagens da franquia. Continua após a publicidade

Hulk Vermelho

O Easter Egg do Hulk foi encontrado no GTA 6 Os modders vão fazer a festa no online quando esse jogo sair pra PC Kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/aWeZiFZ5ZZ — DunKa (@SirDunkaREAL) November 19, 2026

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Em um encontro aleatório, Jason se depara com um personagem que, após usar um pesticida, se transforma em uma espécie de Hulk Vermelho. Fora de controle, ele começa a destruir tudo ao redor, fazendo com que os policiais deixem de perseguir Jason e passem a focar nele. Depois de algum tempo, é possível acalmá-lo, até que o personagem dá um salto gigantesco e vai embora.

Carro do Brian de Velozes e Furiosos

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O clássico Mitsubishi Eclipse de Brian O’Conner, personagem de Paul Walker na franquia Velozes e Furiosos, também ganhou uma versão em GTA 6, sob o nome de Maibatsu Penumbra FF. Continua após a publicidade

Pulp Fiction

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A Rockstar Games também incluiu uma referência a Quentin Tarantino. Em uma cena rápida, Jason e Lucia abrem o porta-malas do carro em uma composição que remete a Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), de Pulp Fiction.

O Exterminador do Futuro 2: Julgamento Final

An encounter inspired by ‘TERMINATOR 2’ can occur in GTA 6. pic.twitter.com/7dexNMF5sj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 20, 2026

Em uma missão eletrizante no final do primeiro capítulo, Jason e Lucia precisam escapar de um hospital enquanto são perseguidos. Durante a fuga, a dupla se depara com um homem carregando uma caixa de flores que, de repente, saca uma arma. A cena faz referência a um momento clássico protagonizado por Arnold Schwarzenegger.

Dexter

Diversos cenários da série Dexter podem ser encontrados em GTA 6, incluindo o apartamento do protagonista, interpretado por Michael C. Hall, além de outras referências espalhadas pelo jogo.