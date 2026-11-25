GTA 6: confira referências ao cinema e à cultura pop escondidas no jogo
Jogo da Rockstar reúne homenagens ao cinema, à televisão e à cultura pop espalhadas pelo mapa de Leonida
Com um mundo aberto repleto de detalhes e referências, GTA 6 esconde diversas homenagens ao cinema e à cultura pop pelo estado fictício de Leonida. Desde cenas inspiradas em filmes famosos até referências a momentos marcantes do entretenimento, os jogadores já começaram a identificar diferentes easter eggs durante a exploração do game.
Confira algumas das referências encontradas em GTA 6.
As Tartarugas Ninja
Teenage Mutant Ninja Turtles Easter Egg in GTA 6!Siga
You can spot 4 turtles, a rat and some pizza when you visit this location at night. pic.twitter.com/kng3KbbPCK
— xGarbett (@xGarbett) November 24, 2026
Nos esgotos de Leonida, os desenvolvedores incluíram uma referência a As Tartarugas Ninja: quatro tartarugas aparecem acompanhadas de um rato, em alusão aos personagens da franquia.
Hulk Vermelho
O Easter Egg do Hulk foi encontrado no GTA 6
Os modders vão fazer a festa no online quando esse jogo sair pra PC Kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/aWeZiFZ5ZZ
— DunKa (@SirDunkaREAL) November 19, 2026
Em um encontro aleatório, Jason se depara com um personagem que, após usar um pesticida, se transforma em uma espécie de Hulk Vermelho. Fora de controle, ele começa a destruir tudo ao redor, fazendo com que os policiais deixem de perseguir Jason e passem a focar nele. Depois de algum tempo, é possível acalmá-lo, até que o personagem dá um salto gigantesco e vai embora.
Carro do Brian de Velozes e Furiosos
O clássico Mitsubishi Eclipse de Brian O’Conner, personagem de Paul Walker na franquia Velozes e Furiosos, também ganhou uma versão em GTA 6, sob o nome de Maibatsu Penumbra FF.
Pulp Fiction
GTA 6 // Pulp Fiction#GTA6 #GTAVI #GrandTheftAutoVI pic.twitter.com/9YFl0iVYRc
— LnL (@LnL_spark) May 8, 2025
A Rockstar Games também incluiu uma referência a Quentin Tarantino. Em uma cena rápida, Jason e Lucia abrem o porta-malas do carro em uma composição que remete a Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), de Pulp Fiction.
O Exterminador do Futuro 2: Julgamento Final
An encounter inspired by ‘TERMINATOR 2’ can occur in GTA 6. pic.twitter.com/7dexNMF5sj
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 20, 2026
Em uma missão eletrizante no final do primeiro capítulo, Jason e Lucia precisam escapar de um hospital enquanto são perseguidos. Durante a fuga, a dupla se depara com um homem carregando uma caixa de flores que, de repente, saca uma arma. A cena faz referência a um momento clássico protagonizado por Arnold Schwarzenegger.
Dexter
Diversos cenários da série Dexter podem ser encontrados em GTA 6, incluindo o apartamento do protagonista, interpretado por Michael C. Hall, além de outras referências espalhadas pelo jogo.