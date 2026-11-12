GTA 6: as curiosidades e números estrondosos do jogo mais caro da história

– 2 bilhões de dólares –

Analistas de mercado estimam que o desenvolvimento do jogo tenha custado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. Esse valor o coloca como o produto de entretenimento mais caro já produzido.

– 212 –

É o tamanho, em gigabytes, de GTA VI, o que faz dele um dos videogames mais pesados já lançados.

O tempo de download varia de algumas dezenas de minutos a várias horas, dependendo da qualidade da conexão.

Para evitar a sobrecarga dos servidores, a Rockstar estabeleceu um sistema de liberação escalonada que permite aos usuários baixar o jogo nos nove dias anteriores ao lançamento.

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– 13 –

É o número de anos entre o lançamento de GTA V, em setembro de 2013, e a chegada da nova edição, em 19 de novembro de 2026.

O lançamento de GTA VI, inicialmente previsto para o outono de 2025, foi adiado primeiro para o fim de maio e, posteriormente, para novembro de 2026.

Para compreender a expectativa dos fãs da franquia, vale lembrar que se passaram 16 anos entre o primeiro jogo e seu antecessor mais recente, GTA V.

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– 90 –

A quantidade de vídeos com cenas da fase de desenvolvimento de GTA VI que foram roubados e divulgados na internet em 2022.

– 861 –

O número de atores que participaram da dublagem de GTA IV, segundo a edição de 2009 do Guinness World Records. Ao longo da franquia, os jogos também contaram com vozes de personalidades como o roqueiro Axl Rose, o ator Samuel L. Jackson e o rapper e ator Ice-T.

– 75 –

A extensão, em quilômetros quadrados, do mapa de GTA V, ambientado na cidade fictícia de Los Santos e em seus arredores.

A área é, de longe, a maior da franquia, embora seja consideravelmente menor do que a de outros jogos de mundo aberto.

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Para GTA VI, a Rockstar prometeu um mapa duas vezes maior, que incluirá a cidade de Vice City e o estado fictício de Leonida, inspirados em Miami e na Flórida.

– 480 milhões –

O número de cópias vendidas pela franquia desde seu lançamento.

Lançado em 2013, apenas GTA V vendeu cerca de 235 milhões de unidades, segundo resultados divulgados na segunda-feira pela Take-Two Interactive, empresa matriz da Rockstar.

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A nova versão, lançado para três gerações de consoles (PlayStation 3/Xbox 360, PlayStation 4/Xbox One e PlayStation 5/Xbox Series) e para PC, é o segundo videogame mais vendido da história, atrás apenas de Minecraft.

Ao contrário da maioria dos jogos, cujos protagonistas são heróis ou guerreiros, os jogos da franquia GTA permitem que os jogadores assumam o papel de criminosos ou ex-detentos que cometem delitos em grandes cidades e são perseguidos pelas forças de segurança.

– 17 –

O número de versões que a saga terá com o lançamento de GTA VI, incluindo as expansões e o GTA Online.

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– 3 –

GTA V precisou de apenas três dias, em 2013, para superar a marca de 1 bilhão de dólares (R$ 5,5 bilhões) em receitas, tornando-se o produto de entretenimento a atingir esse valor mais rapidamente, segundo a Take-Two Interactive. O filme Vingadores: Ultimato levou cinco dias para alcançar o mesmo resultado.

– 6 –

O número de personagens femininas jogáveis na franquia, presentes no primeiro título, lançado em 1997, e na versão de GTA 2 para Game Boy Color, de 2000. A representatividade feminina só voltou a ganhar destaque com Lucía, uma das protagonistas de “GTA VI”.

– 4.000 –

O número de artigos publicados sobre a franquia até 2009, segundo o Guinness World Records, que a classificou como “a série de videogame mais controversa do mundo”. Segundo especialistas na internet, a categoria teria sido criada exclusivamente para GTA.

(Com AFP)