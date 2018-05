Grife acessível: nova motocicleta da BMW une economia e potência

Mundialmente reconhecida por suas motocicletas de alta cilindrada, que combinam potência, conforto e tecnologia, a BMW Motorrad, marca pertencente ao BMW Group, reforçou sua presença no segmento dos modelos de média cilindrada com o lançamento da G 310 GS, uma legítima GS urbana.

Marca registrada da BMW, a grife GS é definida pela combinação dos termos “terra e asfalto”. O sufixo “GS” – abreviação da expressão “Gelände Sport”, alemão para “off-road/road” – representa a série de motocicletas mais aventureiras da BMW.

Presentes no mercado desde a década de 1980, os modelos GS entregam desempenho em estradas e em terrenos irregulares. Por isso, estão entre as motocicletas mais vendidas da marca.

Versatilidade com nome

A maior fatia de mercado do Brasil é composta por motocicletas do segmento de até 500 cilindradas, excelentes para o deslocamento diário.

Com experiência no desenvolvimento de motocicletas reconhecidas pela alta tecnologia embarcada, a BMW Motorrad adentrou o segmento com dois novos produtos, introduzindo no mercado primeiramente a BMW G 310 R e, agora, a trail urbana BMW G 310 GS.

A trail é um exemplo de como a BMW Motorrad está em constante evolução, entregando um produto ágil para os desafios do trânsito urbano, mas também robusto para passeios de fim de semana em estradas de asfalto ou off-road leve. A G 310 GS, fazendo jus ao seu sufixo, oferece essa versatilidade.

O design segue o estilo característico dos modelos GS, com para-brisa baixo e para-lama dianteiro elevado e curto.

A motocicleta também conta com uma boa ergonomia. O guidão é largo e o assento, ligeiramente elevado e fica a 835 milímetros do solo, com apoio lombar.

Dessa forma, o piloto adota uma postura ereta e relaxada ao guiar, o que garante agilidade na condução. É, portanto, um modelo acessível para pessoas com qualquer estatura.

Tecnologia, segurança e potência

Os valores de manutenção são um fator decisivo na hora da compra de uma motocicleta, especialmente quando se fala de uma marca como a BMW. Porém, a G 310 GS tem um dos menores custos do segmento.

Outro ponto que deixa qualquer comprador feliz é que o intervalo de manutenção ocorre a cada 10 000 quilômetros – o que significa menos idas ao concessionário. A primeira, a segunda e a quarta revisões têm preço fixo sugerido de 375 reais, enquanto a terceira e a quinta custam 665 reais.

Somando-se todas as manutenções até os 40 000 quilômetros rodados, elas totalizam 2 455 reais. Em outras palavras, o gasto do proprietário com serviços de manutenção é de impressionante 0,061 real por quilômetro rodado.

O motor monocilíndrico de 313 cilindradas é a gasolina, característico dos modelos abaixo de 500 cilindradas, e possui refrigeração líquida e duplo comando de válvulas no cabeçote. Ele rende 34 cv de potência a 9 200 rpm e torque máximo de 2,8 kgfm a 7 500 rpm. O cilindro é inclinado para trás com o cabeçote rotacionado em 180 graus para melhorar a admissão e, consequentemente, a eficiência do motor.

Outro destaque é o centro de gravidade mais baixo, entregando dirigibilidade e dinâmica que devem agradar tanto aos novos pilotos quanto àqueles mais experientes. Em conjunto, atua a transmissão de seis marchas por corrente.

O painel de instrumentos é composto por uma tela de LCD que exibe informações do computador de bordo. A BMW G 310 GS ainda vem de série com bagageiro e freios ABS de alto desempenho que pode ser desligado em terrenos acidentados. Basta pressionar um botão para ativar ou desativar o ABS.

A suspensão é reforçada, com curso mais longo de 18 centímetros em ambos os eixos. Na dianteira, a suspensão consiste em um garfo invertido enquanto, na traseira, há um braço oscilante de alumínio.

Os pneus têm medida 110/80 R19 na dianteira e são mais largos na traseira, com medida 150/70 R17. Essa configuração permite encarar as ruas brasileiras sem percalços.

Com dois anos de garantia sem limite de quilometragem, a BMW G 310 GS é uma motocicleta de uso misto que atende aqueles que precisam de um modelo prático e confortável nos deslocamentos diários na cidade e, ao mesmo tempo, divertido para aproveitar os fins de semana. Versátil, ela entrega conforto em qualquer piso.