Grande São Paulo fica sem internet durante a madruga de segunda-feira

Na segunda-feira, 4, por volta das 2h25, uma grande pane nos servidores da Vivo fez com que as cidades de São Paulo, Santo André, Campinas, São José do Rio Preto e Santos ficassem sem internet cabeada.

O impacto da falha criou instabilidade nas redes do estado inteiro, afetado também algumas áreas do Paraná e Santa Catarina.

O sistema Fing Internet Alert, que monitora a qualidade da rede ao redor do mundo, avaliou a queda com nível máximo, indicando que provedores de outras empresas também foram afetados.