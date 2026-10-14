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Tecnologia

Governo regulamenta Marco Legal dos Games e amplia apoio ao setor

Regulamentação prevê incentivos fiscais, novas linhas de apoio financeiro, proteção à propriedade intelectual e plataforma pública para divulgar jogos nacionais

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 16h28 | Atualizado em 14 out 2026, 16h49
Lula, presidente do Brasil, discursa em um púlpito de madeira, gesticulando com as mãos. Ele veste camisa azul e paletó cinza, com bandeiras do Brasil ao fundo
Presidente Lula em coletiva no evento em que assinou o decreto que regulamenta o Marco Legal para a Indústria dos Jogos Eletrônicos (YouTube/Reprodução)
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O presidente Lula assinou nesta quarta-feira, dia 14 de outubro, o decreto que regulamenta o Marco Legal para a Indústria dos Jogos Eletrônicos.

O Marco foi sancionado em maio de 2024, resultou na criação da Lei 14.852 e agora ganha contornos mais definidos ao estabelecer medidas que buscam fortalecer a indústria de games nacional.

Dentre as principais medidas está um acesso facilitado a crédito e captação de recursos por meio de incentivos fiscais da Lei do Audiovisual. Foi anunciado também a criação do Rouanet Games, voltado à captação de patrocínios para desenvolvimento de jogos no Brasil.

A medida prevê também incentivos na área de educação, com apoio à formação de profissionais especializados no setor de jogos eletrônicos por meio de ações do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Cultura (MinC), assim como apoio a startups brasileiras através do Ministéro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

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Outra iniciativa é o anúncio da criação do Game Brasil, uma plataforma pública e gratuita para catalogar e divulgar jogos brasileiros. O investimento inicial no Game Brasil será de R$ 1,4 milhão e há previsão de uso dela também por instituições públicas de ensino, pesquisa e saúde.

Por fim, o Marco Legal dos Games promove diversas medidas que visam à proteção de propriedades intelectuais nacionais, assim como simplificação de processos burocráticos ligados à produção de jogos eletrônicos, incluindo a obteção de kits de desenvolvimento. O esporte eletrônico também sai fortalecido graças à inclusão do eSport no Sistema Nacional do Esporte (Sinesp), o que torna a modalidade formalmente reconhecida e integrada às estruturas de políticas públicas no Brasil.

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Atualmente, o Brasil tem cerca de 123,3 milhões de pessoas que jogam e movimenta US$ 2,7 bilhões, ocupando o 9º lugar no mundo em receita, segundo dados da Newzoo.

Por sua vez, o mercado de trabalho no país tem mais de mil estúdios e mais de 13 mil profissionais na área de jogos eletrônicos, segundo dados da Pesquisa Nacional da Indústria de Games, desenvolvida pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

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