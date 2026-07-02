Google recebe multa de 4,1 bilhões de euros após decisão da União Europeia

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Tecnologia

Google recebe multa de 4,1 bilhões de euros após decisão da União Europeia

Briga judicial para definição da multa já se arrastava no bloco há 15 anos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 13h43 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h44
O logotipo branco da Google em relevo sobre uma fachada preta de um edifício, com reflexos de outras construções e do céu azul nas janelas de vidro acima e abaixo
Empresa já havia sido multada antes, e passa por nova investigação que pode levar a outras cobranças (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)
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Google recebe multa de 4,1 bilhões de euros após decisão da União Europeia Priorize VEJA no Google

O Google recebeu nesta quinta-feira, 2, a informação de que terá de pagar uma multa bilionária à União Europeia, após perder oficialmente uma batalha judicial que se arrastava há 15 anos, relacionada à legislações do bloco que procuram responsabilizar grandes empresas de tecnologia em casos de trustes e monopólios. A acusação inicial era de que o Google teria usado o sistema operacional Android para impedir o acesso de rivais à celulares. A multa custará aos cofres da big tech 4,1 bilhões de euros (cerca de 24 bilhões de reais).

O início da briga judicial aconteceu em 2018, quando a Comissão Europeia multou a empresa em 2,42 bilhões de euros por usar seus serviços de compras para ganhar vantagem sobre empresas rivais menores. O Google perdeu o recurso que havia colocado contra isso em 2021.

Logo em seguida, a Comissão novamente multou a empresa por vantagens indevidas, dessa vez por acordos que obrigavam os produtores de celulares a pré-instalar o Google Search, o Chrome e o Google Play nos dispositivos Android, sem poder usar serviços de qualquer outro rival. Outro tribunal europeu diminuiu a multa para 4,1 bilhões em 2022. A partir daí, a empresa entrou com um recurso na Corte de Justiça de Luxemburgo da União Europeia, a maior do bloco. Nesta quinta, a corte declarou que a empresa deve pagar a multa definida pela União.

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De acordo com informações da agência Reuters, um porta-voz do Google disse que os contratos haviam sido modificados para caber dentro do exigido pela decisão de 2018, e que “continuam focados em promover inovações contínuas e abertura para nossos usuários, parceiros e desenvolvedores”.

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Essa não é a primeira multa que a empresa recebe pelas legislações europeias. Na última década, a big tech já acumulou € 11 bilhões em penalidades no bloco por uma série de violações das leis antitruste da região. A Comissão Europeia ainda investiga também a acusação de que a empresa favorece os próprios serviços e produtos nos seus resultados de pesquisa, o que cai dentro das violações do Digital Markets Act (DMA), principal legislação do bloco antitruste e que pretende tornar o mercado de tecnologia “mais justo”.

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TAGS:
Google
Tecnologia
União Europeia
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