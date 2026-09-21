Google lança primeira linha de Googlebooks, computadores pensados para a IA

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Google lança oficialmente sua linha de Googlebooks, notebooks feitos em parceria com Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo. A principal aposta é a profunda integração com a IA Gemini, oferecendo ferramentas inovadoras como Magic Pointer e Rambler, e conectividade aprimorada com celulares Android. Preços variam de US$ 899 a US$ 1.299.

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Anunciado pela primeira vez em maio de 2026, o Google lançou oficialmente nesta segunda-feira, 21, sua primeira linha de Googlebooks. Os novos computadores foram feitos em parceria com outras empresas do ramo, como a Acer, Asus, XPS, Lenovo, HP e Dell, e tem como principal característica sua grande conexão com a IA da empresa, o Gemini, que se torna assistente presente a todo momento com ferramentas como o Magic Pointer, o Gemini Spark e o Rambler.

Os Googlebooks são a nova aposta da empresa para um mercado de tecnologia inundado pela inteligência artificial. Vistos como um tipo de “evolução” do Chromebook, o novo aparelho foca suas habilidades na conexão com o Gemini Intelligence e com o celular Android do usuário. O preço dos eletrônicos começa em US$ 899 (cerca de R$ 4.584,90) e chegam a US$ 1.299 (ou cerca de R$ 6.624,90).

Gemini Intelligence

A principal característica dos novos computadores é sua conexão com o Gemini Intelligence. O computador tem como grandes ferramentas o Magic Pointer, o Rambler e o Gemini de forma geral. A inteligência de IA dos notebooks faz com que funções como observar o que está na tela e realizar ações de acordo com o contexto e pedidos do usuário sejam plenamente possíveis.

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Com o Magic Pointer, uma “chacoalhada” no mouse permite que o Gemini seja ativado e que a IA crie, organize e realize diferentes ações a depender do contexto do que está na tela e de qual é o pedido do usuário. Com o Rambler — função para transcrição de áudio — a IA transcreve o que o usuário diz e adapta ao contexto digital em que o texto será inserido, como um email (que exige mais formalidade) ou uma conversa em um aplicativo de mensagens.

Com o Gemini, é possível criar tarefas para que o agente de IA as realize em segundo plano, mesmo com o notebook fechado (como “analisar” a caixa de entrada do email diariamente, por exemplo). Sugestões relacionadas ao contexto digital do usuário também estarão disponíveis. A IA acompanha o que acontece durante a navegação e gera resultados úteis a depender do contexto (como sugerir adicionar uma data ao Calendário) .

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O explorador de arquivos nativo do Googlebook também é movido por IA. Através dele, pesquisas por arquivos podem ser feitas sem se basear no nome do documento, mas sim em seu contexto (como procurar por “fotos da viagem ao Japão”). Ao mesmo tempo, interações com o Gemini ativadas pelo “Hey Google” podem se tornar sessões de conversa em que o agente de IA atua enquanto o usuário fala.

Acesso ao Android

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A empresa também destaca a possibilidade de conexão dos Googlebooks com celulares Android. A ferramenta Continue On permite que trabalhos que começaram no celular possam continuar através do computador. Com o Quick Access, é possível acessar documentos do celular por meio do computador, sem precisar de transferências, e por fim é também possível acessar todas as funções e aplicativos disponíveis na Google Play Store também através do notebook.

A nova linha conta com cinco computadores diferentes, cada um em parceria com uma empresa de tecnologia. Os novos computadores são o Acer Googlebook 14 (disponível por US$ 899), o ASUS Googlebook 14 (disponível por US$ 1.299), o Dell XPS Googlebook (disponível por US$ 999), o HP Googlebook 14 (disponível por US$ 1.299) e o Lenovo Googlebook 15 (disponível por US$ 1.099).