Google inaugura balões de internet no Quênia com velocidade de 18 Mpbs

A ideia de levar internet para os rincões do mundo é antiga. No entanto, os percauços da tecnologia atrasaram a sua impletaçãa. A novidade é que o Google, lançou uma frota de balões de alta altitude para oferecer internet no Quênia, uma iniciativa que o CEO da empresa Sundar Pichai disse que será “a primeira de muitas” futuras implantações comerciais em outras partes do mundo.

Os quenianos agora possuem uma red 4G LTE transmitida diretamente de balões da Loon, uma empresa parceira do Google. Eles pairam a aproximadamente 20 quilômetros na estratosfera, e são o primeiro uso da tecnologia na África, bem como a primeira vez que o Loon é utilizado para conectividade com internet em um contexto não-emergencial.

Por se tratar especificamente de uma área montanhosa e mais difícil de fornecer serviços, foram necessário cerca de 35 balões Loon para que as conexões de internet fossem velozes o suficiente para carregar vídeos, e-mails, mensagens de texto, navegação na web e aplicativos como YouTube e WhatsApp.

De acordo com os primeiros testes de qualidade da Loon, realizados no final de junho, a velocidade de download chegou a 18,9 Mbps, enquanto o upload atingiu 4,74 Mpbs, com latência de 19 milissegundos.