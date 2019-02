Google Glass ganha apps antes mesmo do lançamento

1. Google Glass 10 zoom_out_map 1 /9 (Divulgação/VEJA/VEJA)

O Google Glass só será lançado comercialmente no ano que vem, segundo Eric Schmidt, presidente-executivo do conselho da empresa. Mas a API (Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicações) já está disponível para os desenvolvedores, e os primeiros aplicativos para os óculos inteligentes do Google já saíram do forno.

Os primeiros programas voltados ao Glass permitem aos usuários compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram. Um dos mais originais, o Winky permite que usuários tirem fotos com um piscar dos olhos. Já o MedRef For Glass, voltado aos profissionais da saúde, faz o reconhecimento facial de pacientes e dá acesso direto ao seu prontuário.

A expectativa é de que novos aplicativos sejam exibidos durante o Google I/O, evento voltado a desenvolvedores, que começa amanha nos Estados Unidos. Confira abaixo cinco apps para o Google Glass: