Google firma parceria milionária de IA com estúdio A24

O Google vai investir cerca de US$ 75 milhões no estúdio de cinema A24, já reconhecido na indústria por sucessos como Lady Bird (2017), Hereditário (2018) e o recente Backrooms (2026). O valor milionário vai servir para desenvolver novas tecnologias de IA voltadas ao mercado cinematográfico. O time do DeepMind faz parte da parceria.

Com sucessos cada vez mais frequentes — vide O Brutalista (2024), Marty Supreme (2025) e Backrooms (2026) — a A24, estúdio independente norte-americano de cinema, entra agora em um novo capítulo que envolve a tecnologia e as possibilidades criadas pela inteligência artificial. De acordo com informações do Wall Street Journal, a colaboração já tem como foco a criação inicial de uma plataforma de IA para geração de storyboards, rascunhos gerais das cenas de um filme.

Para Scott Belsky, funcionário do estúdio que gerencia os trabalhos de tecnologia da empresa, a indústria de Hollywood, apesar de já usar com certa frequência IAs na produção, ainda não vê com bons olhos o avanço dessa tecnologia. Os desenvolvedores têm promovido modelos como uma forma de tornar a produção de um filme algo “fácil e rápido”, ideia que não encanta os cineastas.

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Agora, a nova colaboração pode significar um momento complexo para o estúdio. De grande nome e admirado por jovens e cineastas iniciantes, a parceria com uma empresa de tecnologia para o desenvolvimento de IA pode gerar dúvidas aos fãs sobre os rumos da empresa. O crescimento recente e contínuo do estúdio expandiu as características especiais da A24 para o mundo, fato que ainda está em vias de ser consolidado.

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A última vez em que a empresa angariou fundos dessa forma foi através da Thrive Capital em 2024, quando uma rodada de investimentos avaliou a A24 em cerca de 3,5 bilhões de dólares. Agora, o Google traz novamente uma grande quantia de investimentos para a empresa que tem como produção mais recente (e ainda não lançada) uma adaptação multimilionária do jogo Elden Ring, que ultrapassou os US$ 100 milhões e está previsto para chegar aos cinemas em 2028.