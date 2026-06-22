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Tecnologia

Google firma parceria milionária de IA com estúdio A24

Reconhecido por produções cada vez mais estrondosas, estúdio firma parceria histórica para a produção de filmes em Hollywood

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 15h36
Um notebook prateado aberto, com a tela branca exibindo o logotipo preto da A24, sobre um cobertor marrom e um tapete vermelho
Empresa faz sucesso com filmes recentes que chegaram ao Oscar (Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images)
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Google firma parceria milionária de IA com estúdio A24 Priorize VEJA no Google

O Google vai investir cerca de US$ 75 milhões no estúdio de cinema A24, já reconhecido na indústria por sucessos como Lady Bird (2017), Hereditário (2018) e o recente Backrooms (2026). O valor milionário vai servir para desenvolver novas tecnologias de IA voltadas ao mercado cinematográfico. O time do DeepMind faz parte da parceria.

Com sucessos cada vez mais frequentes — vide O Brutalista (2024), Marty Supreme (2025) e Backrooms (2026) — a A24, estúdio independente norte-americano de cinema, entra agora em um novo capítulo que envolve a tecnologia e as possibilidades criadas pela inteligência artificial. De acordo com informações do Wall Street Journal, a colaboração já tem como foco a criação inicial de uma plataforma de IA para geração de storyboards, rascunhos gerais das cenas de um filme.

Mulher de cabelos longos e escuros, vestindo blusa estampada e calça marrom, olha para trás com expressão apreensiva. Ela está em um ambiente iluminado por luz quente, com uma moldura azul desenhada na parede e uma sombra grande à direita
Backrooms (2026) é o sucesso mais recente do estúdio e tem como motivador da narrativa história criada na internet (A24/Divulgação)

Para Scott Belsky, funcionário do estúdio que gerencia os trabalhos de tecnologia da empresa, a indústria de Hollywood, apesar de já usar com certa frequência IAs na produção, ainda não vê com bons olhos o avanço dessa tecnologia. Os desenvolvedores têm promovido modelos como uma forma de tornar a produção de um filme algo “fácil e rápido”, ideia que não encanta os cineastas.

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Agora, a nova colaboração pode significar um momento complexo para o estúdio. De grande nome e admirado por jovens e cineastas iniciantes, a parceria com uma empresa de tecnologia para o desenvolvimento de IA pode gerar dúvidas aos fãs sobre os rumos da empresa. O crescimento recente e contínuo do estúdio expandiu as características especiais da A24 para o mundo, fato que ainda está em vias de ser consolidado.

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Pôster do filme Marty Supreme com Timothée Chalamet em primeiro plano, suado, usando óculos e uma regata branca, com a boca entreaberta. Abaixo, o título e os nomes do diretor e elenco
Marty Supreme, também do estúdio, chegou ao Oscar com nove indicações diferentes, incluindo Melhor Ator e Melhor Filme (A24/Divulgação)
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A última vez em que a empresa angariou fundos dessa forma foi através da Thrive Capital em 2024, quando uma rodada de investimentos avaliou a A24 em cerca de 3,5 bilhões de dólares. Agora, o Google traz novamente uma grande quantia de investimentos para a empresa que tem como produção mais recente (e ainda não lançada) uma adaptação multimilionária do jogo Elden Ring, que ultrapassou os US$ 100 milhões e está previsto para chegar aos cinemas em 2028.

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