Google cria programa de treinamento para mulheres

O Google abriu as inscrições para o Google para Mulheres, projeto de treinamento e capacitação que busca mulheres que queiram desenvolver suas carreiras ou negócios na internet. Neste ano, a edição será online e terá início no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Ao longo do programa, serão trocadas técnicas de liderança, venda, finanças, gestão, autoconhecimento e entrevistas. Entre as palestrantes, estão Susana Ayarza, diretora de marketing do Google no Brasil, e Sofia Esteves, fundadora do grupo Cia de Talentos.

Duas opções são disponibilizadas: o curso para as mulheres que querem empreender e o curso para as mulheres que pretendem desenvolver suas carreiras. A inscrição pode ser feita neste link.

Em tempos de pandemia, onde o sexo feminino é o mais afetado profissionalmente pelas dificuldades econômicas recentes, iniciativas desse tipo podem ajudar a reequilibrar o cenário. Este ano deve contar com mais cinco edições do Cresça com o Google para Mulheres, cada uma focada em um público (mulheres negras, trans, idosas, com deficiência, entre outras).