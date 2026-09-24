Google Cloud planeja dobrar infraestrutura no Brasil até 2030 em meio à era da IA agêntica

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Google anunciou planos de dobrar sua infraestrutura de dados no Brasil até 2030, com foco em IA para empresas. O CEO do Google Cloud revelou novas ferramentas para o Gemini Enterprise, incluindo residência local de dados a partir de outubro. A iniciativa visa otimizar o uso de IAs agênticas e garantir segurança de dados, impulsionando a transformação digital.

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O Google planeja dobrar a infraestrutura de dados no Brasil até 2030. O plano foi divulgado nesta quinta-feira, 24, durante o Google Cloud Summit em São Paulo. O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, anunciou novas ferramentas de IA para o Gemini Enterprise, e comandou a abertura do evento. O foco das implementações do Google no Brasil está voltado para as empresas e para a demanda crescente de IA agêntica em seus fluxos de trabalho.

Durante o evento, a Country Manager Milena Leal divulgou a residência local de dados do Gemini Enterprise no Brasil, a partir de 15 de outubro. A mudança expande a capacidade local de processamento e, de acordo com a empresa, diminui a latência para “cargas de trabalho críticas” das empresas que aliam ao seu funcionamento as IAs agênticas.

O processo de evolução das IAs agênticas – que vão além de responder perguntas e conseguem agir em outros processos com proatividade – foi tema principal das informações divulgadas pela empresa. Um estudo encomendado pelo Google e realizado pela IDC e Provokers mostrou que no Brasil 62% das organizações já implementaram e adotaram agentes de IA, mas 17% teriam implementado a tecnologia em processos críticos.

As novas ferramentas do Gemini Enterprise, agente de IA especializado em trabalhos internos para empresas, surgem como forma de impulsionar o uso da IA dentro das organizações. No caso do Gemini Enterprise, o Gemini 3.5 Flash poderá usar processamento local de dados para as organizações que os utilizam. Além disso, o Google reitera a proteção dos dados sigilosos da empresa: nenhuma das informações que passam pelos agentes será utilizada para treinamento.

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Ferramentas do Gemini Enterprise

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O Gemini Enterprise é uma tecnologia especializada do Google, focada em trabalhos críticos e complexos de uma empresa. As novas ferramentas incluem um espaço compartilhado para projetos que consegue manter um histórico de ações e de processos, um registro que organiza e define quais são as habilidades que um agente deve ter em seu escopo, além de um espaço dedicado (o “Agent Sandbox”) para que as IAs compilem e executem códigos de forma segura.

Kurian e outros diretores destacaram algumas empresas brasileiras que já utilizam o Gemini Enterprise e seus recursos. Bradesco (com análises financeiras automatizadas), Livelo (com automatização de processos críticos) e Sabesp (com a automatização do sistema jurídico da empresa).