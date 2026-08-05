Google bate o martelo sobre fim de seu agente principal antes da IA, o Assistente

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O Google Assistente, presente em celulares Android desde 2016, será substituído pelo Gemini a partir de 4 de setembro. A big tech decidiu aposentar seu antigo assistente para dar lugar à inteligência artificial, que oferece recursos mais avançados e integrados. A transição, que já devia ter ocorrido há meses, promete ser gradual e se estenderá por algumas semanas.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Google bateu o martelo final sobre o destino do Google Assistente, agente comum dos celulares Android que nasceu como uma concorrência direta à Siri, do iPhone. 4 de setembro marca o início da substituição do antigo assistente pelo Gemini, inteligência artificial característica da empresa americana.

O Google Assistente irá parar de funcionar nos celulares em que ele ainda existe, e haverá uma transição para o Gemini. A empresa enviou emails recentemente aos usuários em que avisa sobre a data final do Assistente e os processos de troca pelas ferramentas de IA da

big tech. De acordo com eles, a mudança ainda vai durar algumas semanas após o início em setembro.

O Google Assistente foi lançado em 2016 para rivalizar com a Siri, da Apple, e se consolidou como o agente principal de ajuda dos celulares com sistema Android. Hoje, ele se tornou obsoleto em comparação com os modelos de IA, extremamente presentes em todos os equipamentos de tecnologia como celulares e computadores nos dias de hoje.

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A migração entre os sistemas já devia ter ocorrido há cerca de oito meses, mas foi adiada por ajustes internos do Google com o Gemini. À época de seu lançamento como assistente, a ferramenta recebeu diversas críticas pela falta de refino em suas ações, que não conseguiam se equiparar às do Assistente. Hoje, a situação se inverteu, e a ferramenta de IA consegue construir uma presença muito mais constante na vida dos usuários em seus equipamentos.