Google Assistente recebe atualização que ajuda usuários a lavar as mãos

Desde que o surto de coronavírus se espalhou pelo mundo, a Google está ajudando a combater a epidemia por meio de seus serviços, fornecendo informações sobre a doença. A novidade é que a gigante adicionou nesta sexta-feira 27 um comando no Google Assistente que ensina a lavar as mãos corretamente.

Para usar, basta dizer “OK Google, me ajude a lavar as mãos” para o assistente virtual do smartphone ou caixas de som inteligentes. Uma música será reproduzida durante 40 segundos. O tempo é mais do que suficiente para seguir a recomendação da Anvisa de higienização correta, que demora de 20 a 30 segundos. Enquanto a música toca, um gráfico com bolhas de sabão da tela do smartphone ou tablet também é exibido.

Lavar as mãos é uma das medidas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como eficazes no combate a doenças como gripes, resfriados, conjuntivites, viroses e o próprio Covid-19.