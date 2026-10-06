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‘Gears of War: E-Day’ volta ao passado para salvar futuro do Xbox

Novo capítulo da série resgata personagens clássicos, aprimora ação e aposta em campanha cinematográfica em momento difícil para a marca de games da Microsoft

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 16h00 | Atualizado em 7 out 2026, 13h36
Um homem com bandana preta e armadura cinza segura uma arma com serra, olhando para a direita. Ao fundo, um placar digital mostra HOME 00, TIME 01:06 e GUEST 00. Outros soldados com armadura aparecem em segundo plano
Marcus Fenix volta ao papel de protagonista em 'Gears of War: E-Day' (Xbox/Divulgação)
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Em meio à maior crise da história da marca Xbox, o jogo Gears of War: E-Day surge como um farol de esperança e entrega bem tudo o que poderia se esperar dele. É um game que resgata as origens gloriosas da série e mistura muito bem ideias consagradas com variedade de experiências e um visual impressionante que inspira certa confiança nas produções dos estúdios internos de Xbox, especialmente depois do insosso remake do primeiro Halo, também lançado neste ano.

A franquia Gears of War celebra 20 anos em 2026 e E-Day finalmente nos apresenta a crise mais importante desse universo: o Dia da Emergência, quando as criaturas Locust surgiram das entranhas do planeta fictício Sera e começa a atacar a humanidade, ainda se recuperando de uma guerra mundial que durou décadas.

A história é o argumento perfeito para colocar nos holofotes a icônica dupla Marcus Fenis e Dominic Santiago, personagens marcantes dos primeiros episódios de Gears e que aqui aparecem mais jovens ao lado de um elenco de personagens inéditos. Se por um lado a trama carece de surpresas justamente por voltar no tempo, por outro consegue também caprichar na carga dramática e referências para fãs mais antigos e atenciosos.

Em linhas gerais, os destinos da jornada são conhecidos, mas ver como essa travessia acontece é intenso, empolgante e por tabela acaba valorizando também os jogos antigos. O jogo está completamente legendado e muito bem dublado em português, mantendo o padrão da franquia dos últimos lançamentos e possibilitando mais pessoas entenderem bem esta importante história de origem de Gears.

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Dois homens musculosos em armaduras cinzas e escuras, um com bandana e outro com cabelo raspado, se encaram com expressões sérias em um cenário de guerra
História de ‘E-Day’ mostra versões jovens de Marcus e Dom em momento histórico importante e dramático da franquia (Xbox/Divulgação)

A viagem no tempo vale também para os controles, que tem como ponto central a dinâmica de tiroteios com proteção em muros e coberturas. O primeiro Gears revolucionou jogos de ação ao apresentar uma mecânica de cobertura em elementos do cenário que foi copiada, expandida e refinada por outros jogos até hoje.

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Em E-Day, a novidade fica por conta de mais flexibilidade e alcance vertical. Marcus e os outros personagens agora podem pular e escalar elementos das fases, um detalhe que parece trivial, mas aprofunda muito a estratégia típica de combates de Gears. Isso se alia a cenários amplos, que oferecem diferentes tipos de coberturas e ângulos para enfrentar os inimigos – ou ser emboscado por eles!

No geral, a experiência padrão envolve atravessar grandes corredores enfrentando os inimigos que vêm pela frente, mas esta nova aventura apresenta uma série de situações diferentes que podem agradar ou incomodar diferentes pessoas.

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Por exemplo, eu não gostei muito da quebra de ritmo que alguns trechos oferecem, ao apresentar uma pequena área aberta para explorar com segredos para encontrar e até missões opcionais, mas é tudo breve e acho positivo o esforço dos desenvolvedores de trazerem uma experiência diversificada. Ao longo do combate você encara também combates contra enormes chefões, missões de escolta, cavernas sombrias e estreias e até trechos sorrateiros pela selva.

Outra atração inédita fica por conta de habilidades diferentes para equipar nas armas e outros equipamentos, um nível de personalização que permite ajustar melhor seu arsenal ao seu estilo de jogo e oferece ainda mais opções para encarar os monstros da aventura.

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Cena de jogo de tiro em primeira pessoa com um soldado deitado atrás de um muro baixo, mirando com um rifle. À esquerda, outro soldado atira perto de um carro verde danificado. Um ícone de engrenagem vermelha flutua no centro da tela, e no canto superior direito há um ícone de arma e munição. O cenário é um ambiente urbano escuro e destruído, com postes de luz ao fundo
Mecânica de cobertura volta refinada e expandida em ‘Gears of War: E-Day’ (Xbox/Divulgação)

Como manda a tradição, a campanha toda pode ser aproveitada em modo cooperativo para até 4 pessoas online, incluindo até opção de jogar no mesmo aparelho em tela dividida para duas pessoas, uma função nostálgica e querida que aos poucos vem sendo retomada por desenvolvedores de jogos no mundo todo. A campanha dura cerca de 15 a 18 horas e oferece muitos itens secretos colecionáveis para encontrar pelo caminho e diferentes níveis de dificuldade.

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Terminou a história e quer mais? O multiplayer online segue como um dos pilares da experiência de Gears, com opções diferentes de disputas de 4-contra-4 e um novo modo cooperativo para até 12 pessoas simultaneamente.

Gears of War: E-Day consegue sintetizar bem o que a Microsoft quer e precisa neste momento difícil de reavaliação e reestruturação geral da marca Xbox. O game consegue resgatar a essência de Gears, mas sem deixar de apresentar novidades e muito capricho técnico. O game já está disponível totalmente em português em versões para Xbox Series X|S e PC.

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