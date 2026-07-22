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‘Galaxy Z Fold 8’: Samsung anuncia smartphone dobrável a preço próximo de Macbook

Apesar do cálculo, valor oficial do aparelho no Brasil ainda não foi divulgado pela empresa, outros modelos dobráveis também foram anunciados

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 17h06 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h20
Três mãos seguram smartphones dobráveis em fundo branco. À esquerda, um celular rosa claro, dobrado, com tela externa exibindo um 8 estilizado. Ao centro, um celular roxo escuro, parcialmente aberto, mostrando a parte traseira com três câmeras verticais. À direita, um celular lilás, parcialmente aberto, exibindo a parte traseira com duas câmeras verticais. As mãos têm unhas bem cuidadas e anéis
 (Samsung/Divulgação)
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A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 22, os novos celulares dobráveis da linha Galaxy Z, o Galaxy Z Fold 8, o Z Fold 8 Ultra e o Flip 8. Anunciado em Londres no Galaxy Unpacked — evento de novidades tecnológicas da empresa — o Galaxy Z Fold 8 em especial impressiona pelo novo formato, que se assemelha a um “passaporte”. Nos Estados Unidos, o preço oferecido pela loja oficial da empresa é de US$1.899, ou cerca de R$ 9,6 mil no Brasil, valor que se assemelha ao cobrado pelo Macbook Air M5, última geração de notebooks da Apple, em lojas variadas. 

A nova linha Galaxy é, de acordo com a Samsung, a mais avançada dos seus dobráveis.  A empresa apresenta “três experiências diferentes”, dentro de novos modelos que combinam hardware com uma grande experiência de IA. O Galaxy Z Fold8, principal modelo da linha, é o que mais impressiona. Fechado, o aparelho se assemelha a um passaporte em tamanho, em formato 10:16. Quando aberto, o aparelho se transforma em um retângulo 4:3. 

A empresa explica a mudança a partir das novas formas de consumo de conteúdo digital. Para eles, o formato dobrado permite que o usuário esteja imerso em situações como mensagens, redes sociais e vídeos curtos, enquanto o aberto dá espaço para filmes e jogos, além de permitir a leitura de livros e artigos ao girar a tela para o formato 3:4. O preço cobrado pelo aparelho na loja oficial da Samsung nos EUA é de 1.899 dólares, ou cerca de 9,6 mil reais. Apesar do cálculo, o preço oficial para o solo brasileiro ainda não foi divulgado. 

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O Galaxy Z Fold8 Ultra, por sua vez, atua como o modelo avançado da linha de dobráveis. Feito com a criação de conteúdo e alta produtividade em mente, o aparelho carrega câmeras de 200 MP com High Dynamic Range (HDR), além de uma câmera ultrawide de 50 megapixels. Ele conta com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, uma bateria de 5000 mAh e tem capacidades de edição de vídeo embutidas em suas ferramentas. Nos EUA, seu preço atinge US$ 2.099, o equivalente a cerca de 10,5 mil reais. 

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O Flip8, por sua vez, é anunciado pela Samsung como o seu modelo “mais elegante” da vez, além de ser o mais barato, vendido por US$ 1.199 (cerca de 6 mil reais). Pensado para interações rápidas e altas interações com a IA, a empresa define o modelo como um “feito para ser tão dinâmico quanto seus usuários”. O aparelho traz várias novas formas de uso da FlexWindow, a tela menor que se acende quando o telefone está fechado. Conversas com IA, aplicativos e informações estarão disponíveis de forma mais completa na pequena tela. 

Apesar do lançamento e dos preços no mercado norte-americano, a Samsung ainda não divulgou oficialmente quais serão os valores praticados no Brasil. Mesmo disponível na loja americana da empresa, a compra ainda não está completamente aberta. Caso tenham interesse, os usuários poderão adquirí-los na pré-venda. Os modelos da nova linha só serão lançados oficialmente em 6 de agosto.

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