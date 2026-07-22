‘Galaxy Z Fold 8’: Samsung anuncia smartphone dobrável a preço próximo de Macbook

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A Samsung revelou os novos Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 no Galaxy Unpacked, com destaque para o Fold8 e seu inovador formato “passaporte”, forte integração de IA e câmeras de 200 MP no Ultra. O Flip8 é elegante e mais acessível. Confira os detalhes, preços nos EUA e as expectativas para o Brasil.

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A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 22, os novos celulares dobráveis da linha Galaxy Z, o Galaxy Z Fold 8, o Z Fold 8 Ultra e o Flip 8. Anunciado em Londres no Galaxy Unpacked — evento de novidades tecnológicas da empresa — o Galaxy Z Fold 8 em especial impressiona pelo novo formato, que se assemelha a um “passaporte”. Nos Estados Unidos, o preço oferecido pela loja oficial da empresa é de US$1.899, ou cerca de R$ 9,6 mil no Brasil, valor que se assemelha ao cobrado pelo Macbook Air M5, última geração de notebooks da Apple, em lojas variadas.

A nova linha Galaxy é, de acordo com a Samsung, a mais avançada dos seus dobráveis. A empresa apresenta “três experiências diferentes”, dentro de novos modelos que combinam hardware com uma grande experiência de IA. O Galaxy Z Fold8, principal modelo da linha, é o que mais impressiona. Fechado, o aparelho se assemelha a um passaporte em tamanho, em formato 10:16. Quando aberto, o aparelho se transforma em um retângulo 4:3.

A empresa explica a mudança a partir das novas formas de consumo de conteúdo digital. Para eles, o formato dobrado permite que o usuário esteja imerso em situações como mensagens, redes sociais e vídeos curtos, enquanto o aberto dá espaço para filmes e jogos, além de permitir a leitura de livros e artigos ao girar a tela para o formato 3:4. O preço cobrado pelo aparelho na loja oficial da Samsung nos EUA é de 1.899 dólares, ou cerca de 9,6 mil reais. Apesar do cálculo, o preço oficial para o solo brasileiro ainda não foi divulgado.

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O Galaxy Z Fold8 Ultra, por sua vez, atua como o modelo avançado da linha de dobráveis. Feito com a criação de conteúdo e alta produtividade em mente, o aparelho carrega câmeras de 200 MP com High Dynamic Range (HDR), além de uma câmera ultrawide de 50 megapixels. Ele conta com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, uma bateria de 5000 mAh e tem capacidades de edição de vídeo embutidas em suas ferramentas. Nos EUA, seu preço atinge US$ 2.099, o equivalente a cerca de 10,5 mil reais.

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O Flip8, por sua vez, é anunciado pela Samsung como o seu modelo “mais elegante” da vez, além de ser o mais barato, vendido por US$ 1.199 (cerca de 6 mil reais). Pensado para interações rápidas e altas interações com a IA, a empresa define o modelo como um “feito para ser tão dinâmico quanto seus usuários”. O aparelho traz várias novas formas de uso da FlexWindow, a tela menor que se acende quando o telefone está fechado. Conversas com IA, aplicativos e informações estarão disponíveis de forma mais completa na pequena tela.

Apesar do lançamento e dos preços no mercado norte-americano, a Samsung ainda não divulgou oficialmente quais serão os valores praticados no Brasil. Mesmo disponível na loja americana da empresa, a compra ainda não está completamente aberta. Caso tenham interesse, os usuários poderão adquirí-los na pré-venda. Os modelos da nova linha só serão lançados oficialmente em 6 de agosto.