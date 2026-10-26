Futuro do trabalho e da IA exige gestores híbridos e foco na conexão humana, diz CEO do Airbnb

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Brian Chesky, cofundador do Airbnb, analisa o impacto da IA nas organizações e no mercado de trabalho, alertando que o principal risco para profissionais é a resistência à evolução e novas ferramentas. Ele prevê a ascensão de “gerentes híbridos” e defende o controle humano da IA, reforçando a importância das conexões reais.

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Em recentes declarações a veículos de imprensa e podcasts especializados, o cofundador e presidente-executivo do Airbnb, Brian Chesky, apresentou uma análise abrangente sobre o impacto da inteligência artificial (IA) nas organizações, no mercado de trabalho e nas relações interpessoais. Segundo o executivo, o principal risco para os profissionais no cenário atual não é a automação em si, mas a indisposição de evoluir e a resistência em adotar novas ferramentas digitais.

No âmbito da liderança corporativa, Chesky afirmou que os profissionais dedicados exclusivamente à supervisão de pessoal perderão espaço no mercado. De acordo com o executivo, as organizações passarão a demandar “gerentes híbridos”, profissionais capazes de conciliar a gestão de equipes com a execução direta de tarefas técnicas, citando o ex-designer da Apple Jony Ive como modelo de equilíbrio entre liderança e criação. Ele enfatizou que manter uma postura flexível e voltada ao aprendizado contínuo será determinante para a sobrevivência profissional em meio às reestruturações no setor de tecnologia. Além disso, Chesky ressaltou que a utilização interna da IA acelerou o fluxo de informações no Airbnb, reduzindo significativamente a necessidade de reuniões administrativas.

Em relação ao desenvolvimento de produtos, o CEO do Airbnb ponderou que os chatbots baseados em IA ainda não representam um substituto direto para os buscadores tradicionais de viagens. Para Chesky, a navegação em plataformas de e-commerce e turismo exige inspiração visual e planejamento compartilhado, elementos que o formato de conversa simples não atende de maneira plenamente satisfatória. O executivo sustentou que a evolução do setor depende da criação de um sistema operacional próprio para a inteligência artificial, além do estabelecimento de padrões de interoperabilidade entre diferentes agentes virtuais. Enquanto isso, a aplicação de ferramentas automatizadas no suporte ao cliente do Airbnb já demonstrou resultados práticos ao diminuir o volume de atendimentos encaminhados a agentes humanos.

Em meio aos avanços tecnológicos, Chesky reiterou a necessidade de manter o controle humano sobre os sistemas de IA, mencionando conselhos compartilhados com Sam Altman, CEO da OpenAI, inspirados no princípio de Steve Jobs de encarar computadores unicamente como instrumentos funcionais. Por fim, o executivo concluiu que o avanço do ambiente digital tenderá a intensificar a busca das pessoas por conexões reais no mundo físico, reforçando o papel da convivência presencial e da empatia como pilares fundamentais para o futuro.