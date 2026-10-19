‘Final Fantasy VII Revelation’ investe em combates mais versáteis; testamos

Enquanto o final do ano reserva a chegada de GTA6, um dos games mais esperados dos últimos tempos, os olhares de algumas pessoas já vão além para focar nas principais novidades de 2027 e Final Fantasy VII Revelation já desponta como a principal.

O game de ação e RPG da produtora Square Enix é o terceiro e último episódio do projeto que recria um dos jogos eletrônicos mais importantes e aclamados dos anos 90, com uma atualização tecnológica impressionante na parte visual e nos controles, mas também expandindo a mitologia ao redor de personagens tão queridos.

Durante a Brasil Game Show 2026 eu tive a oportunidade de jogar cerca de 30 minutos do game e toda a empolgação até agora foi plenamente justificada. O trecho mostra o começo de Revelation, quando o herói Cloud e seus aliados estão caçando o vilão Sephiroth, um espadachim lendário que foi corrompido e adquiriu poderes sinistros para destruir o próprio planeta.

A busca leva o grupo a uma cratera cheia de monstros onde é possível testar as novidades nos combates. Revelation apresenta dois novos personagens para as lutas, Cid e Vincent, que já tinham aparecido na história do episódio anterior, chamado Rebirth, e agora participam de fato da ação.

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Cid usa uma lança como equipamento, o que permite atacar à distância, acertar grandes grupos de inimigos e usar golpes que remetem às habilidades de Dragoon, uma espécie de ‘soldado-dragão’, um estilo clássico de guerreiro na série Final Fantasy.

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Por sua vez, Vincent utiliza pistolas como equipamento principal, ótimo para acertar inimigos distantes e nos ares. Após alguns ataques, é possível utilizar poderes de Vincent que o transformam em uma fera selvagem, o que o deixa mais ágil e melhor para ataques de curta distância. É uma variedade de estilos que achei empolgante, amplia o leque de estratégias e também mostra na prática um desenvolvimento de personagem importante na trama.

Outra novidade importante do combate de Revelation é o sistema VISU (chamado de FITS em inglês), em que personagens podem incorporar habilidades de uma classe diferente de guerreiro e, especialmente, isso vem acompanhado de roupas diferentes e cheias de estilo para cada um.

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Na demonstração, o protagonista Cloud vinha com skills e indumentária de invocador, o que permitia trazer para a batalha criaturas mitológicas elementais como Ifrit e Shiva. A experiência foi breve, mas eu gostei muito como o sistema VISU aprofunda o excelente sistema de combate da trilogia remake de FF7, mas também traz um mimo visual apreciado por fãs.

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Em termos de história, a demonstração mais apresenta mistérios do que resolve e mantém a neblina ao redor dos rumos da jornada. Será que veremos uma recriação mais fiel dos eventos do game original? Ou teremos inovações e rumos inéditos que desafiam o destino? Seja o que vier, muito disso passa pela complicada relação entre Cloud e Sephiroth, o coração dramático da aventura.

Final Fantasy VII Revelation tem lançamento marcado para dia 8 de abril de 2027 com legendas em português e versões para PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.