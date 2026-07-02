Ferramenta de IA revisa despesas de empresas e barra gastos com álcool e cigarro

Uma ferramenta de inteligência artificial está sendo utilizada para analisar despesas de empresas e impedir gastos irregulares.

Batizada de Barista IA, a plataforma registrou 86.601 alertas de não conformidade durante 2025.

Foram 59.268 mil compras envolvendo bebidas alcoólicas e 27.333 de tabaco.

A decisão final a respeito da aprovação ou reprovação da despesa, contudo, é feita por um humano, a partir do alerta.

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A ferramenta foi desenvolvida pela Espresso, empresa do Grupo Sankhya especializada em gestão de reembolsos, adiantamentos e cartões corporativos.

Os dados foram coletados a partir da análise de mais de 1.500 empresas brasileiras.