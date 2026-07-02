Ferramenta de IA revisa despesas de empresas e barra gastos com álcool e cigarro
Tecnologia emitiu 86 mil alertas durante 2025 a partir de gastos dos funcionários
Uma ferramenta de inteligência artificial está sendo utilizada para analisar despesas de empresas e impedir gastos irregulares.
Batizada de Barista IA, a plataforma registrou 86.601 alertas de não conformidade durante 2025.
Foram 59.268 mil compras envolvendo bebidas alcoólicas e 27.333 de tabaco.
A decisão final a respeito da aprovação ou reprovação da despesa, contudo, é feita por um humano, a partir do alerta.
A ferramenta foi desenvolvida pela Espresso, empresa do Grupo Sankhya especializada em gestão de reembolsos, adiantamentos e cartões corporativos.
Os dados foram coletados a partir da análise de mais de 1.500 empresas brasileiras.