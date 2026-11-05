Faturamento na pré-venda de GTA 6 já ultrapassa os bilhões, segundo consultoria
Valor já está próximo do montante arrecadado no primeiro dia após lançamento da última edição do jogo, em 2013
O GTA VI segue gerando expectativas quanto ao lançamento e, antes mesmo da estreia, o jogo já gerou 751 milhões de dólares em pré-vendas digitais, o equivalente a R$ 4,1 bilhões. Os novos dados são de estimativa da consultoria Sensor Tower e ainda apontam para 7,71 milhões de cópias reservadas.
O levantamento acompanha as reservas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Enquanto o console da Sony responde por 74% das pré-vendas digitais estimadas (o que equivaleria a 5,74 milhões de unidades e US$ 559 movimentados), o segundo representaria 26% (1,97 milhão de cópias e US$ 192 milhões).
Os valores movimentados já se aproximam das vendas nas primeiras 24 horas após o lançamento do GTA V em setembro de 2013, que ultrapassou a casa dos US$ 800 milhões, segundo dados divulgados à época pela Take-Two Interactive, controladora da Rockstar. O game chega depois de 13 anos desde a estreia de GTA V e dois adiamentos ao longo do desenvolvimento. O jogo será disponibilizado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, a edição padrão custará R$ 449,90, e a Ultimate Edition será vendida por R$ 549,90.
O jogo, que será lançado no próximo dia 19, já vem mexendo com o mercado e com a indústria há meses. Em agosto, por exemplo, uma prévia de 27 minutos do do game na Netflix se tornou o produto mais visto do streaming na semana do lançamento, superando todas as opções disponíveis no catálogo no período. Segundo dados divulgados pela própria plataforma de streaming, o trailer estendido somou 31,1 milhões de visualizações completas em somente quatro dias.
Para Henrique Prado, sócio da Thunder Games, empresa brasileira que trabalha no desenvolvimento de jogos digitais, “o GTA VI é um lançamento aguardado há anos pelos fãs da franquia, que se consolidou como referência na indústria. Todas as novas informações sobre o jogo vêm alimentando essas expectativas, e demonstram o amplo potencial de reverberação, arrecadação e até de geração de novos negócios a partir do jogo. Todo esse contexto reforça o alcance que os games atingiram nos dias atuais, consolidando-se como uma das mais completas formas de entretenimento”.