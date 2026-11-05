Faturamento na pré-venda de GTA 6 já ultrapassa os bilhões, segundo consultoria

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GTA VI já arrecadou US$ 751 milhões em pré-vendas digitais, com 7,71 milhões de cópias reservadas, aponta consultoria. O PlayStation 5 lidera as reservas, e os valores se aproximam do lançamento recorde de GTA V. O jogo, aguardado há 13 anos, movimenta o mercado e demonstra o poder da indústria de games.

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O GTA VI segue gerando expectativas quanto ao lançamento e, antes mesmo da estreia, o jogo já gerou 751 milhões de dólares em pré-vendas digitais, o equivalente a R$ 4,1 bilhões. Os novos dados são de estimativa da consultoria Sensor Tower e ainda apontam para 7,71 milhões de cópias reservadas.

O levantamento acompanha as reservas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Enquanto o console da Sony responde por 74% das pré-vendas digitais estimadas (o que equivaleria a 5,74 milhões de unidades e US$ 559 movimentados), o segundo representaria 26% (1,97 milhão de cópias e US$ 192 milhões).

Os valores movimentados já se aproximam das vendas nas primeiras 24 horas após o lançamento do GTA V em setembro de 2013, que ultrapassou a casa dos US$ 800 milhões, segundo dados divulgados à época pela Take-Two Interactive, controladora da Rockstar. O game chega depois de 13 anos desde a estreia de GTA V e dois adiamentos ao longo do desenvolvimento. O jogo será disponibilizado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, a edição padrão custará R$ 449,90, e a Ultimate Edition será vendida por R$ 549,90.

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O jogo, que será lançado no próximo dia 19, já vem mexendo com o mercado e com a indústria há meses. Em agosto, por exemplo, uma prévia de 27 minutos do do game na Netflix se tornou o produto mais visto do streaming na semana do lançamento, superando todas as opções disponíveis no catálogo no período. Segundo dados divulgados pela própria plataforma de streaming, o trailer estendido somou 31,1 milhões de visualizações completas em somente quatro dias.

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Para Henrique Prado, sócio da Thunder Games, empresa brasileira que trabalha no desenvolvimento de jogos digitais, “o GTA VI é um lançamento aguardado há anos pelos fãs da franquia, que se consolidou como referência na indústria. Todas as novas informações sobre o jogo vêm alimentando essas expectativas, e demonstram o amplo potencial de reverberação, arrecadação e até de geração de novos negócios a partir do jogo. Todo esse contexto reforça o alcance que os games atingiram nos dias atuais, consolidando-se como uma das mais completas formas de entretenimento”.