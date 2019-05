‘Fashwave’: o que é o novo símbolo da direita radical brasileira?

Nos Estados Unidos, a ascensão da chamada alt-right (direta alternativa, em tradução livre) efervesceu toda uma cultura digital com expressões, gírias e memes. Entre os símbolos escolhidos para criar a linguagem de internet da direita alternativa ainda está uma série de figuras que, como tudo na rede, ganha novos significados com o passar do tempo.

Um deles é o humanoide Sapo Pepe. Segundo o site Know Your Meme, dedicado a catalogar e analisar os memes, Pepe surgiu como personagem dos quadrinhos Boy’s Club (Clube dos Garotos) onde tinha como principal característica a de se portar como um adolescente. Seu comportamento escatológico caiu nas graças dos fóruns de troca de imagens, entre eles o 4chan, conhecido pelas postagens anônimas e por ser nascedouro de memes de direita. Não demorou para que passasse de um meme irônico a mascote da campanha do presidente americano Donald Trump e, mais tarde, um símbolo do neonazismo publicado em comentários de discussões políticas acaloradas.

Outro exemplo é o vaporwave. A princípio era um gênero de música eletrônica, criado na internet em meados de 2010, e que usa de referências visuais e sonoras de tecnologias dos anos 1990. Até então, o gênero era um meme sem intenções ideológicas. Mas desde 2015 foi apropriado pela extrema direita.

Memes usados pela extrema direita americana para divulgar o ‘fashwave’ Memes usados pela extrema direita americana para divulgar o ‘fashwave’

Nos sites de compartilhamento de SoundCloud e Bandcamp, músicos de extrema direita pegaram faixas do gênero, que geralmente usa trilhas sonoras de videogames e filmes dos anos 1980, e colocaram-nas juntos de símbolos como a suástica e o facho para criar uma subcultura de música eletrônica chamada fashwave (o fash significa fascismo), e outro subgênero chamado Trumpwave, que exalta o presidente americano Donald Trump.

Galactic Lebensraum, a primeira música postada no SoundCloud pelo produtor de música eletrônica Cybernazi, em novembro de 2015, é uma das faixas que marcaram o início desse movimento. A música não tem letras, mas o título destaca a política de expansionismo alemão de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

Agora, o gênero desembarca no Brasil. Ainda que não existam músicas lançadas por aqui e que circule mais como uma piada, o meme coloca políticos brasileiros, principalmente os apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro, envoltos pela estética visual do vaporwave. A intenção é utilizar-se da popularidade que o vaporwave tem na internet para alavancar ideias da direita radical.

Da mesma forma como foram usados os óculos pixelados, atribuídos às “mitagens” de Jair Bolsonaro, e, como dito, a ironia do Sapo Pepe ao posicionamento afrontoso de Donald Trump. Agora, os vídeos de cores roxas, distorções visuais e objetos característicos da década de 1990 são usados como memes propagandísticos da extrema direita brasileira.