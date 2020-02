Falha do Google enviou fotos de celulares para pessoas estranhas

Por e-mail, o Google está avisando alguns usuários de seu serviço Google Fotos que vídeos e fotos podem ter sido compartilhados com estranhos. De acordo com a mensagem, aqueles que baixaram imagens pelo aplicativo entre 21 e 25 de novembro do ano passado podem ter sido afetados pelo bug.

Durante esses dias, alguns vídeos teriam sido acidentalmente exportados para arquivos de usuários aleatórios. Até mesmo o conteúdo marcado como “Privado” pode ter sido enviado para outras pessoas. No entanto, apenas 0,01% dos usuários do Google Fotos foi afetado.

De acordo com o Google, o problema já foi corrigido e todos os possíveis atingidos devem ter recebido um e-mail de alerta. A sugestão da empresa é que o arquivo baixado durante os dias mencionados seja deletado, e um novo backup seja feito.

Como resultado da falha, o Google pode ser multado em até 4% do volume de faturamento anual de seus negócios. Isso caso as fiscalizações encomendadas pela União Europeia julguem que a empresa feriu a Lei Geral de Proteção e Dados.