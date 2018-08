As tecnologias avançaram ao longo dos últimos anos e, com ela, as redes sociais passaram as fazer parte da vida de muitas pessoas. Em seu quinquagésimo aniversário, VEJA relembra o momento em que elas surgiram nas páginas da revista. O Facebook, por exemplo, teve sua primeira menção em agosto de 2007. Com o título “Bisbilhoteiro não entra”, a matéria falava sobre a então privacidade alardeada pelo “novo site de relacionamentos” que teria conquistado os famosos. Passados mais de dez anos, a plataforma enfrenta vários escândalos de vazamento de informações de seus usuários e seu dono, Mark Zuckerberg, já chegou a depôr à Justiça americana.

No total, o Facebook foi citado em 859 reportagens, ilustrando cinco capas. Na sequência do ranking vêm Twitter (775 menções), YouTube (489), Instagram (269), Orkut (160), LinkedIn e Snapchat (31 cada um), Tinder (15) e Pinterest (6). Acompanhe no vídeo abaixo o ranking: