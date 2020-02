Facebook proíbe anúncios enganosos sobre coronavírus

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (27) que proibirá anúncios de produtos que ofereçam curas ou algum tipo de prevenção para o surto do coronavírus e anúncios que criem um senso de urgência em relação à doença.

O vírus, que se acredita ter se originado na cidade chinesa de Wuhan, no final do ano passado, matou mais de 2 700 pessoas até agora. Anúncios com alegações como “máscaras com 100% de garantia de impedir a propagação do vírus” não serão permitidos, disse um porta-voz da empresa.

No mês passado, o Facebook disse que removerá conteúdo relacionado ao vírus que possua “alegações falsas ou teorias da conspiração que foram denunciadas pelas principais organizações globais de saúde e autoridades locais de saúde”, juntando-se a empresas como TikTok e Pinterest.

O primeiro caso no Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde nesta quarta. Trata-se de um paciente que retornou da Itália, país que recentemente teve aumento no número de casos da doença.

