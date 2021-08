Facebook lança aplicativo de realidade virtual para fazer reuniões remotas

A pandemia de Covid-19 trouxe, entre outras coisas, o desejo cada vez maior de encontrar um meio termo entre o trabalho presencial e o remoto. Com ferramentas de conexão ainda precárias e que enfrentam problemas de assimilação por parte tanto das empresas quanto de trabalhadores, o Facebook viu uma oportunidade para lançar a versão beta e aberta do aplicativo de realidade virtual Horizon Workrooms, que necessita de equipamentos e programas ainda não disponíveis para compra no Brasil.

O Workrooms é um espaço de reunião virtual onde pode-se trabalhar de qualquer lugar. É possível entrar em uma reunião em realidade virtual, como um avatar, ou entrar na sala virtual por videochamada. Uma lousa virtual para esboçar ideias, colocar o computador e teclado em realidade virtual, ou ter conversas em que se simula uma reunião em um mesmo ambiente são facilidades oferecidas aos usuários.

O aplicativo permite que as pessoas se encontrem remotamente em um espaço virtual povoado por avatares. É próprio para o fone de ouvido do Facebook, que custa pelo menos US$ 300 e pesa cerca de meio quilo. Pessoas sem fone de ouvido podem participar por meio de videochamada. Até 50 pessoas podem estar na chamada, mas apenas 16 podem estar no espaço de reunião virtual com avatares.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, que testou o novo aplicativo e os equipamentos em reuniões com jornalistas, é fã do “metaverso”, um conceito ainda meio vago que engloba realidade aumentada e virtual com novas formas de conexão. Ele espera que seja o próximo estágio de como as pessoas experimentam a internet. A realidade virtual nunca decolou, mesmo durante a pandemia, quando o trabalho remoto se tornou a norma para milhões de funcionários de escritório e tornou o serviço de videoconferência Zoom um nome conhecido.