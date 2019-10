Facebook lança ajustes pensando nas eleições americanas de 2020

O Facebook divulgou nesta segunda-feira (21) um novo conjunto de ferramentas e mudanças visuais com a intenção de combater a disseminação de fake news na rede social, passando a rotular com mais clareza as postagens falsas e o conteúdo criado pelo governo. A intenção é proteger as eleições americanas de 2020 de interferências como as ocorridas no pleito de 2016, e devido ao fato de que a empresa encontrou e removeu quatro operações de desinformação financiadas por Estados.

Três das operações vieram do Irã e uma delas da Rússia, afirmou o Facebook. As publicações dessas campanhas de desinformação atingiram pessoas no norte da África, na América Latina e nos EUA. A rede social disse que a remoção aconteceu baseada no método de operação e não no conteúdo das postagens — as pessoas por trás dessas campanhas usavam contas e páginas falsas no Facebook e no Instagram.

Confira as principais novidades que começam a aparecer no próximo mês: