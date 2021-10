Facebook, Instagram e WhatsApp relatam problemas de conexão

Nesta segunda-feira, 4, o Facebook e suas plataformas Instagram e WhatsApp caíram em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Em uma mensagem publicada no seu perfil no Twitter, a empresa de tecnologia escreveu: “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”.

A empresa não informou, no entanto, o que pode estar causando a interrupção, que começou por volta das 12h45, horário de Brasília. É normal que sites e aplicativos sofram interrupções, embora uma em escala global seja rara. Os usuários relataram não conseguir acessar o Facebook nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021