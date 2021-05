Facebook doará R$ 10,8 milhões para ajudar a combater a fome no Brasil

O Facebook anunciou hoje uma doação de 10,8 milhões de reais para a ONG brasileira Ação da Cidadania com o objetivo de contribuir para o combate à fome no Brasil, intensificada pela pandemia. É a maior doação individual por uma empresa no país à campanha “Brasil Sem Fome”.

De acordo com a ONG, os recursos doados permitirão a compra de aproximadamente 216 mil cestas básicas de 50 reais cada, beneficiando mais de 850 mil pessoas. Cada cesta é composta por 3 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, um quilo de macarrão, um litro de óleo, um quilo de açúcar e um quilo de farinha.

Durante a pandemia, a Ação da Cidadania já arrecadou fundos suficientes para ajudar mais de 6 milhões de pessoas, com o equivalente a 83 milhões de pratos de comida proporcionados a brasileiros em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 19 milhões de brasileiros passaram fome nos últimos meses de 2020. Nesse contexto, qualquer ajuda, pública ou privada, é mais do que bem-vinda.