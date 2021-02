Facebook diminuirá exibição de conteúdo político no Brasil

Nesta quarta-feira, o Facebook anunciou que reduzirá a exibição de posts de teor político para uma pequena parcela dos usuários brasileiros. A medida também será colocada em prática na Indonésia e no Canadá a partir desta semana. Há planos de incluir os Estados Unidos nessa lista em breve.

O objetivo da rede social com esse teste é explorar as formas de apresentar conteúdo político às pessoas que usam a plataforma. De acordo com uma fala de Mark Zuckerberg na semana passada, uma das principais reclamações dos usuários é a de que política e brigas ligadas ao extremismo têm afastado os indivíduos de sua experiência normal no Facebook — o que a empresa busca remediar.

De acordo com a plataforma, conteúdo político representa somente 6% do que as pessoas veem no Facebook nos Estados Unidos. Durante o teste, uma tecnologia baseada em machine learning será responsável por detectar os posts de teor político, que terão a distribuição reduzida no feed dos usuários selecionados.

A ideia é, depois do experimento, perguntar aos usuários afetados pela mudança sobre sua experiência com a mídia menos politizada. Mas isso não quer dizer, é claro, que temas políticos desaparecerão completamente — trata-se apenas de um teste pensado para agradar os usuários e evitar que as pessoas deixem de acessar a rede com medo de serem bombardeadas por política.