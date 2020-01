Facebook desiste de colocar anúncios no WhatsApp

Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, o Facebook cancelou os planos de colocar anúncios entre os “stories” do WhatsApp. A empresa de Mark Zuckerberg desfez a equipe que estava trabalhando na funcionalidade do app de mensagens. Inclusive, até mesmo o trabalho de desenvolvimento desse grupo teria sido totalmente excluído do código da plataforma nos últimos meses.

O motivo para essa mudança não foi indicado. Entretanto, o WSJ revelou que a ideia não é um descarte e pode voltar reformulada, pois Zuckerberg ainda busca meios de monetizar o WhatsApp, adquirido em 2014 por US$ 22 bilhões.

Conforme o jornal, até que uma solução para a rentabilização seja encontrada, o Facebook se concentrará em trazer novas soluções para empresas se comunicarem com clientes por meio do WhatsApp. No final de 2019, a companhia trouxe a opção de criar catálogos de produtos dentro do app.