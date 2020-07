Facebook deleta rede de contas falsas relacionada aos Bolsonaro

O Facebook divulgou nesta quarta-feira (8) uma ação que removeu uma rede de contas e páginas, tanto na rede social quanto no Instagram, ligadas ao Partido Social Liberal (PSL) e a gabinetes da família Bolsonaro.

Segundo a empresa, essas contas agiam sem declarar sua origem e identidade, mesmo assim foram encontradas ligações de pessoas associadas ao PSL e a alguns dos funcionários nos gabinetes do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos -RJ), do presidente Jair Bolsonaro, e também de Anderson Moraes e Alana Passos, ambos deputados estaduais pelo PSL no Rio de Janeiro.

Nas páginas falsas era publicado conteúdo sobre notícias, eventos, eleições, memes, críticas aos opositores da família, e também sobre a pandemia de coronavírus. Alguns dos conteúdos foram removidos automaticamente pelo Facebook por terem violado a política interna da rede social, inclusive por discurso de ódio. O nome das contas não foi divulgado.

Confira a lista do que foi removido: