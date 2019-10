Engenheiro da Yahoo admite invasão de e-mails para roubar vídeos íntimos

Um ex-engenheiro de software da Yahoo! se declarou culpado, ontem (30), por invadir contas pessoais de mais de 6 mil usuários, em busca de imagens e vídeos sexuais. Reyes Daniel Ruiz, de 34 anos, trabalhou por mais de dez anos na Yahoo!, onde desenvolveu sistemas de segurança para o serviço de e-mail da marca.

De acordo com as provas da acusação, Ruiz usou o acesso à rede interna da Yahoo! para quebrar as senhas dos usuários e obter acesso às suas contas de e-mail. A maioria dos que tiveram contas invadidas eram mulheres jovens, incluindo amigas pessoais e colegas de trabalho do criminoso.

Toda vez que Ruiz invadia uma conta ele seguia um mesmo procedimento: pesquisava, entre os e-mails, trocas de mensagens que pudessem ser de cunho sexual; depois, baixava os arquivos e armazenava em casa em um disco rígido. O engenheiro também usou o acesso ao Yahoo! para obter as senhas de serviços como Apple iCloud, Facebook, Gmail e DropBox, nos quais as vítimas usavam o Yahoo! para registrar as contas. Ele fazia isso solicitando a redefinição de senha nos sites de terceiros, e então recebia a resposta na caixa de entrada da vítima.

A polícia americana afirma que o disco rígido onde estava armazenando todas as imagens e vídeos foi destruído depois que a Yahoo! notou a atividade suspeita em algumas contas. O ex-engenheiro foi formalmente acusado em abril de 2019 e agora poderá ser condenado com o máximo de cinco anos de prisão e uma multa de até 250 mil dólares. A sentença está marcada para 3 de fevereiro de 2020. Ruiz parou de trabalhar no Yahoo! em julho de 2018 e atualmente é funcionário de uma empresa de tecnologia no Vale do Silício, especializada em criar logins únicos para diferentes serviços.