Ex-CEO do Google elogia Brasil e diz que país precisa de governos estáveis

Ex-CEO do Google e à frente de uma empresa de investimentos, o americano Eric Schmidt foi a estrela do painel de encerramento da quarta edição do Brazil at Silicon Valley, em Mountain View, na Califórnia, realizado nesta terça-feira, 17, nos Estados Unidos. Ao falar de sua visão do Brasil em termos de tecnologia, Schmidt elogiou o país e disse que teve uma ótima experiência quando o visitou. “Para mim, o Brasil tem tudo que precisa, a não ser um governo estável”, disse, por meio de uma transmissão em vídeo.

Schmidt foi além. O executivo disse que o Brasil tem talento, tem uma língua, uma população grande, uma “fantástica cultura e grandes seres humanos”. O problema, diz ele, está nos governos instáveis e nas políticas públicas para o setor privado. “É preciso encontrar um jeito de eleger presidentes experientes e profissionais, além de formar um conjunto de instituições fortes para evitar essa coisa que todo mundo sempre acaba na cadeia.”

O executivo americano disse que teve uma experiência muito “bem sucedida” com o Brasil enquanto esteve à frente do Google. E também falou que conheceu todos os presidentes à época. “Quando fomos ao país pela primeira vez, compramos uma pequena empresa, era um mecanismo de busca”, disse ele. “Aquela equipe se tornou muito integrada em nossas operações e, como resultado, estive lá muitas vezes.”

O Brazil at Silicon Valley é um movimento de estudantes brasileiros de Stanford e Berkeley que tem o objetivo de promover o país por meio de inovação e investimento na área de tecnologia. A conferência em Mountain View, nos Estados Unidos, realizada nos dias 16 e 17, reuniu, entre outros nomes, o cientista Jaron Lanier, o executivo Kevin Efrusy (Accel), o empresário Carlos Brito (ex-Ambev) e Monica Saggioro (MAYA).

Continua após a publicidade