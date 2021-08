Evento promove ensino de tecnologia e programação para mulheres e LGBTs

Nos dias 9, 17, 18 e 19 de setembro, ocorrerá o PrograMaria Summit, um dos maiores eventos nacionais de tecnologia voltado a mulheres e membros da comunidade LGBTQIAP+. O objetivo é conectar e incentivar pessoas que estudam, atuam ou desejam ingressar na área.

A PrograMaria é uma iniciativa que visa diminuir o abismo entre a participação feminina e masculina no mercado da computação, significativamente dominado por homens. Em seus cinco anos de existência, o projeto já impactou mais de 25 mil pessoas por meio de eventos, cursos e iniciativas pelo Brasil.

A nova edição do PrograMaria Summit contará com a participação de aproximadamente 60 palestrantes e 25 mentoras, com mais de 16 horas de evento em quatro dias. A expectativa é de que mais de 2,5 mil mulheres participem da edição. Mais informações podem ser encontradas neste link.

A ideia é capacitar e impulsionar grupos frequentemente considerados minoritários a integrar uma indústria de extrema importância, como o ramo da computação. O resultado de projetos como este pode ser bastante positivo, já que, conforme cresce o aumento da diversidade no mercado, cresce também a diversidade de produtos e serviços que ele é capaz de oferecer.