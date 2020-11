Evento online discutirá o uso da internet por crianças e adolescentes

No próximo dia 16, ocorrerá o 5° Simpósio Criança e Adolescente na Internet. O evento, direcionado a pais, educadores e dirigentes escolares, será organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

A ideia é simples: criar um ambiente de discussão sobre os efeitos da exposição de crianças e adolescentes à internet. Em ano de pandemia, no qual o uso da web bateu recordes, o debate torna-se mais importante ainda.

Entre os temas que serão abordados, estão a proteção de dados pessoais dos jovens, a implementação de práticas responsáveis ligadas aos direitos das crianças e adolescentes e o uso excessivo da internet. Os convidados vão de professores de universidades de renome até especialistas de institutos ligados ao assunto.

O Simpósio acontecerá online, das 10h às 18h10, e será transmitido pelo Youtube, neste canal.