O lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), nesta quinta-feira, 19, promete provocar um efeito de canibalização sobre o consumo de entretenimento no Brasil. Segundo pesquisa nacional conduzida pelo instituto AtlasIntel entre 13 e 18 de novembro com 2.146 adultos, parcela expressiva dos potenciais jogadores no país planeja reduzir o tempo dedicado a serviços de streaming, redes sociais e outros videogames durante os primeiros 30 dias após a estreia do novo título da Rockstar Games.

O levantamento aponta que a atenção voltada à nova produção incide diretamente sobre o próprio setor de jogos: 57% dos brasileiros interessados em jogar afirmam que pretendem diminuir a dedicação a outros games. A disputa pelo tempo livre atinge com força equivalente as plataformas audiovisuais. Metade dos potenciais jogadores (50%) declara a intenção de assistir a menos filmes e séries no streaming, enquanto 36% esperam frequentar menos as salas de cinema no período de um mês após a chegada do título.

O impacto também alcança os hábitos digitais e a convivência externa. De acordo com os dados, 45% dos potenciais jogadores preveem reduzir a navegação em redes sociais, percentual que se alinha à estratégia de 34,9% do público de evitar plataformas virtuais para escapar de revelações indesejadas (spoilers) sobre o enredo. No lazer presencial, 38% dos entrevistados afirmam que sairão menos para bares, restaurantes ou festas.

A contração de outras atividades é puxada principalmente pelo público adulto jovem de 25 a 34 anos, segmento mais mobilizado pelo lançamento. Entre os interessados nessa faixa etária, 79% declaram que vão reduzir o tempo gasto com outros títulos eletrônicos, e 72% preveem diminuir o consumo de séries e filmes. Além disso, 56% dos jovens adultos esperam diminuir o uso de redes e 46% pretendem cortar saídas sociais com amigos.

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O estudo da AtlasIntel mapeou ainda efeitos sobre rotinas essenciais: 30% dos potenciais jogadores esperam dormir menos para jogar, 25% preveem dedicar menos tempo a parceiros e familiares, 24% estimam desacelerar a prática esportiva, 20% antecipam estudar menos e 18% admitem menor dedicação ao trabalho.

Com margem de erro de dois pontos percentuais e 95% de nível de confiança, a sondagem por recrutamento digital aleatório evidencia que o peso cultural de GTA VI transcende a indústria de games, pressionando diretamente modelos de negócio baseados na economia da atenção.