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Tecnologia

Estados Unidos acusam IA chinesa da Moonshot de roubar dados da Anthropic

Tesouro americano também se manifestou e ameaçou a aplicação de sanções em casos de roubo de IA

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 19h11 | Atualizado em 22 jul 2026, 19h13
Tela de smartphone exibindo o ícone do aplicativo Kimi, um K branco com um ponto azul no canto superior direito, sobre fundo preto. À esquerda, um objeto vermelho e laranja desfocado
O novo modelo chinês tem abalado o mercado de IA no mundo  (Lam Yik/Bloomberg/Getty Images)
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Estados Unidos acusam IA chinesa da Moonshot de roubar dados da Anthropic Priorizar nos meus resultados Google

Michael Kratsios, diretor do Escritório de Políticas de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, acusou nesta quinta-feira, 22, a inteligência artificial (IA) chinesa Moonshot de realizar ataques de destilação contra o modelo mais avançado da Anthropic, o Fable 5, como ferramenta para desenvolver seu modelo próprio, o Kimi K3.

Ataques de destilação são uma técnica usada durante o treinamento de modelos de IA. Durante seus períodos de treino, a IA menor é formada a partir de milhares de respostas de modelos maiores e mais desenvolvidos. O método é conhecido dentro da indústria de tecnologia, mas as autoridades americanas afirmam que as empresas chinesas utilizaram a técnica de forma tão abrangente que, de forma ilegal, estavam copiando os sistemas americanos.

De acordo com Kratsios, a Moonshot teria construído uma plataforma interna sofisticada para conduzir “ataques de destilação em larga escala contra modelos americanos”. Ainda segundo o diretor, a empresa chinesa também teria comprado servidores equipados com os chips GB300 da Nvidia e também acessado servidores tailandeses com hardware similar, “provavelmente para treinar seus modelos de IA”. A fala implicaria que a Moonshot teria burlado as regras americanas de exportação, que impedem o acesso chinês a semicondutores americanos.

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A empresa chinesa anunciou ao mundo a chegada do Kimi K3 no último dia 18 de julho. De acordo com o grupo, apesar do Kimi K3 não alcançar o mesmo nível do Fable 5, da Anthropic, ou do GPT 5.6 Sol, da OpenAI, o modelo de código aberto apresenta resultado muito avançado — característico dos modelos chamados “de fronteira” — e consegue competir com muitas das versões das grandes empresas americanas.

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Na última terça-feira, 21, o secretário do Tesouro americano Scott Bessent havia avisado que empresas estrangeiras estariam sujeitas à sanções caso roubassem tecnologia americana. “Se nós vermos, especialmente aqueles modelos de longe que estão roubando de nossas grandes companhias, temos a habilidade de sancioná-los por esses roubos”, afirmou. “Autoridades têm encontrado sinais de nossos grandes modelos de linguagem americanos em muitos dos modelos chineses, e isso é inaceitável”.

Nesta quinta, Bessent publicou em seu X (antigo Twitter), um comentário sobre o caso. “Apoiamos IAs de código aberto e as inovações que elas desbloqueiam. Mas código aberto não significa acesso livre ao IP americano”, disse. “Quando uma empresa chinesa conduz ataques de destilações secretos e em escala industrial que cruzam a linha do roubo de IP, sanções serão colocadas à mesa”, finalizou o secretário.

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