‘Escândalo triplo’: CEO da Nvidia mantinha relação extraconjugal com uma terceira mulher

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O ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, está no centro de um grande escândalo conjugal após a revelação de um terceiro caso com uma funcionária da empresa. Anteriormente, ele já havia se envolvido com uma suposta espiã chinesa e outra executiva da Nvidia. A saída de Huang pode afetar o setor de IA.

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O agora ex-CEO da Nvidia, envolvido em um dos maiores escândalos conjugais do tipo dos últimos anos, teve um terceiro caso com outra mulher fora do casamento. Revelado na última semana, Huang havia se envolvido com uma suposta espiã chinesa, Alice Huang, e posteriormente a imprensa internacional revelou que ele também mantinha relações íntimas com uma funcionária da Nvidia, Kimberly Powell. Nesta quinta-feira, 12, a Reuters revelou que existe uma possível terceira mulher, também empregada pela Nvidia.

As mulheres conhecidas que se envolveram com Jensen Huang são Alice Huang, investigada pela inteligência dos Estados Unidos sob suspeita de atuar como espiã chinesa, e Kimberly Powell, vice-presidente da divisão de saúde da Nvidia. A Reuters não divulgou a identidade da segunda funcionária e afirmou que não conseguiu entrar em contato com ela.

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Em comunicado divulgado em 8 de novembro, Jensen Huang reconheceu ter tido um caso extraconjugal, após notícias sobre seu relacionamento com Alice Huang. O executivo, de 63 anos e casado, não mencionou a mulher pelo nome. A Nvidia não comentou as informações, e os envolvidos não responderam aos pedidos de manifestação.

A saída de Huang pode ter consequências para o setor de inteligência artificial, no qual a Nvidia ocupa posição central. A empresa ajudou a impulsionar o mercado ao estabelecer acordos financeiros que facilitam a compra de seus chips e ao investir em companhias de computação em nuvem e laboratórios de IA.

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A diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, foi nomeada presidente-executiva interina enquanto o conselho procura um substituto. A empresa avalia candidatos internos e externos para o cargo. No início de novembro, o conselho abriu uma investigação conduzida por membros independentes e assessoria jurídica externa para apurar se Huang havia sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Na ocasião, os conselheiros manifestaram confiança no executivo.