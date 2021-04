Erro leva Facebook a derrubar página de Ville de Bitche, na França

O incidente carece de explicação porque envolve duplo sentido em línguas diferentes, o francês e o inglês. Mas não deixa de ser uma piada pronta e uma prova de que os algoritmos também erram. Foram eles os responsáveis por derrubar a página do Facebook da cidade de Ville de Bitche, no nordeste da França, aparentemente devido à proximidade do nome com um insulto em inglês.

Em entrevista à rede americana CNN, o prefeito de Ville de Bitche, Benoit Kieffer, disse que a página oficial da cidade no Facebook foi removida em 19 de março, quando as autoridades receberam uma mensagem dizendo que era “uma violação das condições aplicáveis ​​às páginas do Facebook”.

De início, Kieffer disse que tentou entrar em contato com a rede social por meio dos canais disponíveis, mas não obteve nenhuma resposta imediatamente. Na terça-feira, no entanto, a página foi restaurada e um pedido de desculpas emitido pelos funcionários de Menlo Park, no Vale do Silício.

Kieffer disse que as autoridades da cidade acreditam que o erro resultou da palavra “Bitche” ser semelhante na grafia a uma linguagem ofensiva em inglês – entre os vários significados, a palavra pode ser traduzida como “cadela”. Ele disse que um programa de inteligência artificial provavelmente sinalizou o nome da cidade como uma violação das regras.

Mas Kieffer não se fez de rogado e convidou o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, para visitar a cidade e descobrir por que ela “se destacou na história em várias ocasiões”.