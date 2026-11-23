Nesta segunda-feira, 23, um tribunal do Reino Unido condenou o hacker britânico Arion Kurtaj, de 21 anos, a sete anos de prisão por uma série de ataques cibernéticos, que incluíram o vazamento de imagens de GTA VI. Como ele já havia cumprido parte da pena sob custódia, saiu do Tribunal da Coroa de Woolwich como um homem livre.

Kurtaj, membro do grupo de crimes cibernéticos Lapsus$, invadiu os sistemas da Rockstar Games e obteve 90 vídeos de gameplay, os quais divulgou online sob o pseudônimo “TeaPotUberHacker”. Ele também ameaçou publicar o código-fonte do jogo. O vazamento ocorreu mais de um ano antes da divulgação oficial.

Os ataques ocorreram entre agosto de 2021 e setembro de 2022. Nesse período, Kurtaj também invadiu servidores da BT e da EE. A BT detectou um aumento no número de trocas não autorizadas de cartão SIM naquele mês, incidentes que foram rastreados até essa invasão. De acordo com o Ministério Público britânico, a técnica de SIM swapping permite que criminosos assumam o controle das chamadas e mensagens de texto da vítima, obtendo acesso a contas bancárias ou perfis em redes sociais. Ele também acessou os sistemas da Revolut, comprometendo informações de milhares de clientes. Em um ataque à Uber, enviou uma imagem obscena a funcionários, obteve dados sensíveis e excluiu informações e contas, gerando prejuízos superiores a 2,8 milhões de dólares.

Mesmo após ser transferido para um hotel, em setembro de 2022, para sua própria segurança, Kurtaj continuou realizando ataques semelhantes, utilizando um telefone celular, a rede Wi-Fi da TV do hotel e um dispositivo Fire TV Stick. Isso violou as condições de sua liberdade provisória.

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Ele foi preso e mantido sob custódia em setembro de 2022, sendo acusado de 12 infrações. Contudo, após uma avaliação médica, foi considerado inapto para responder ao processo. Um júri concluiu que ele cometeu os atos imputados, e, em dezembro de 2023, foi determinada a sua internação em uma instituição hospitalar. Após uma nova avaliação em 2025, ele foi considerado apto para responder ao processo, e o MP retomou os trâmites judiciais.

Em 16 de novembro, ele declarou-se culpado de três acusações de ato não autorizado para prejudicar o funcionamento de um computador, uma acusação de fraude, uma de obtenção de acesso não autorizado a material informático com intenção ilícita, e uma de posse de telefone celular dentro da prisão. Ele também admitiu duas acusações de agressão a um agente de serviços de emergência. Utilizando o telefone que mantinha na prisão, ele enviou uma mensagem de deboche para o serviço de emergência 999.

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O juiz Mark Turner ponderou a gravidade das infrações em relação à pouca idade de Kurtaj e ao seu histórico médico, que inclui autismo. Segundo o veículo, Kurtaj passou dois anos internado em um hospital de segurança desde a sua prisão. O juiz ressaltou que ele era claramente talentoso e o instou a não desperdiçar esse potencial entrando e saindo constantemente da prisão.

O promotor do CPS, Robert Hutchinson, afirmou que Kurtaj utilizou técnicas sofisticadas em uma campanha contínua e continuou a cometer infrações mesmo após ter sido formalmente acusado.

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O jogo Grand Theft Auto VI tornou-se disponível para os usuários no Reino Unido à meia-noite de quinta-feira, 19, encerrando uma espera de 13 anos desde o lançamento anterior da série. Estima-se que o título tenha arrecadado mais de 3 bilhões de dólares.