Entenda quais são os novos produtos da Apple para casas inteligentes

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A Apple revelou novidades para casas inteligentes, incluindo o HomeView, novo hub central com Siri AI, o HomePod mini 2 com som aprimorado e a Apple TV 4K mais potente. A empresa também anunciou parcerias com LG e Schneider Electric para mais dispositivos conectados. Saiba tudo sobre os lançamentos e como eles mudarão sua casa.

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A Apple anunciou nesta terça-feira , 13, novos produtos voltados para casas inteligentes. Dentre as novidades, estão uma nova versão da Apple TV 4k, o HomePod mini 2 e o HomeView, nova central de comando da empresa para controle de casas com eletrodomésticos conectados. O HomeView deve começar a ser vendido em 13 de novembro, com preço inicial de US$ 299 (cerca de R$ 1.495). O aparelho ainda não está disponível no Brasil.

HomeView

O HomeView foi projetado pela Apple para ser o “hub central” das casas inteligentes. O aparelho tem uma tela Liquid Retina de 7 polegadas, reconhece os rostos dos usuários e tem acesso a outros recursos além de gerenciar os lares, como reprodução de músicas, vídeos, chamadas, entre outros. O aparelho tem como destaque a presença da Siri AI, versão de inteligência artificial (IA) da assistente conhecida da empresa.

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O aparelho será vendido nas cores prateado, estelar, rosa e cinza-espacial. Ele pode ser preso a uma bancada ou colado à parede. A tela tem brilho automático que se ajusta com o passar do dia, e consegue reconhecer até seis pessoas diferentes usuárias do aparelho dentro de casa. Com esse reconhecimento, o HomeView consegue criar e gerenciar experiências personalizadas de uso para cada uma. O aparelho ainda consegue detectar sons de alarmes e envia alertas aos aparelhos Apple dos usuários.

HomePod mini 2

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Outro anúncio desta terça-feira inclui o HomePod mini 2, aparelho de som que pode se conectar a aparelhos Apple, como celular, computador e a televisão. Após seis anos sem uma atualização do eletrônico, os novos HomePods podem se conectar em um mesmo ambiente para formar um formato de som “surround”. A caixa de som pode ser controlada por comando de voz e será vendida nas cores rosa, verde, azul, branca e meia-noite. O produto poderá ser comprado a partir de 30 de outubro, por US$ 149 (ou cerca de R$ 759).

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Apple TV 4K

A nova versão da Apple TV também está entre os dispositivos lançados nesta terça-feira. Agora, o Apple TV 4K usa o chip A19 da empresa, e terá acesso à inteligência artificial com a Siri AI. Com a assistente, é possível procurar por filmes, fazer perguntas sobre o conteúdo em reprodução e buscar por outras informações por meio de conversas. A empresa destacou o desempenho até 50% superior do televisor na CPU. O aparelho chega ao mercado em 13 de novembro, por R$ 3.599.

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Parcerias com a LG

Grandes parcerias com a LG, empresa sul-coreana de tecnologia, e a Schneider Electric também chegaram. Dentre elas estão câmeras de segurança internas e externas, campainhas com vídeo, fechaduras inteligentes, termostatos e sensores de temperatura.

As câmeras conseguem identificar pessoas, animais, veículos e encomendas, e tem resolução de até 2,5K. Já a fechadura tem tecnologia Ultra Wideband, que permite que os usuários com iPhone ou Apple Watch compatível destranquem a porta de forma automática. Os novos aparelhos tem conexão com o aplicativo Casa da Apple, e também estão interligados com o novo hub, o HomeView.

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