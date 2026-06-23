Entenda por que o Claude poderá pedir o documento de identificação dos usuários
Mudanças recentes na plataforma da Anthropic permitem que uma identificação legal como o RG seja usada para verificar idade e identidade dos usuários
A mais recente mudança na política de privacidade da Anthropic pode trazer uma nova etapa de verificação aos usuários de seu assistente de IA Claude. Publicada no início deste mês e efetiva a partir do dia 8 de julho, agora a empresa poderá, embasada em suas próprias políticas internas, exigir o envio de formas legais de identificação para verificar a idade e identidade reais do usuário.
Já faz parte das políticas da Anthropic, empresa criadora do Claude e suas versões (como o recente Fable 5 ou o Mythos), que seus usuários sejam maiores de 18 anos. Ainda assim, verificações que envolvem o envio de documentos legais são uma novidade. A empresa já havia, ainda este ano, instituído verificações de idade, tendo em vista a mudança nas leis ao redor do mundo para garantir segurança digital dos usuários.
De acordo com as novas diretrizes da política de privacidade, em algumas circunstâncias (que não foram totalmente explicadas), a plataforma pode solicitar ao usuário a verificação de sua idade ou identidade. Essa verificação será feita a depender do método. Podem ser solicitados documentos de identificação legais em cada país (no caso do Brasil, como o RG ou CPF), um template de geometria facial (que de acordo com a plataforma é legal em certas áreas) e a imagem do usuário em formato de foto ou vídeo.
Em 17 de junho, a empresa publicou em seu blog de suporte ao Claude informações mais detalhadas sobre as minúcias relacionadas à identificação dos usuários. De acordo com o comunicado, a verificação de identidade servirá a alguns “poucos casos”, e usuários poderão encontrar pedidos de verificações ao acessar certas capacidades do modelo de IA. A empresa ressaltou que utiliza os dados da verificação para confirmar somente quem é o usuário.
Um dos detalhes que chama atenção é o fato de que a verificação de identidade será feita por outra empresa, e não pela própria plataforma. A Anthropic escolheu a Persona Identities, empresa norte-americana de verificação de identidade, para realizar esse trabalho. O comunicado explicitou que, durante os passos da verificação, um documento físico será necessário, além de uma câmera para fotografá-lo.
Na rede social X, usuários destacaram a escolha da empresa para os processos de identificação. A Persona Identities tem como um de seus maiores investidores Peter Thiel, empresário norte-americano responsável pela criação da Palantir, empresa de vigilância que tem chamado atenção pelo uso de suas tecnologias por instituições como a agência de imigração americana, o ICE.