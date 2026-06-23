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Tecnologia

Entenda por que o Claude poderá pedir o documento de identificação dos usuários

Mudanças recentes na plataforma da Anthropic permitem que uma identificação legal como o RG seja usada para verificar idade e identidade dos usuários

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 14h51
Um dedo pressiona o ícone do aplicativo Claude, que tem um fundo laranja-claro e um asterisco branco no centro, com o nome Claude abaixo
 (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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A mais recente mudança na política de privacidade da Anthropic pode trazer uma nova etapa de verificação aos usuários de seu assistente de IA Claude. Publicada no início deste mês e efetiva a partir do dia 8 de julho, agora a empresa poderá, embasada em suas próprias políticas internas, exigir o envio de formas legais de identificação para verificar a idade e identidade reais do usuário. 

Já faz parte das políticas da Anthropic, empresa criadora do Claude e suas versões (como o recente Fable 5 ou o Mythos), que seus usuários sejam maiores de 18 anos. Ainda assim, verificações que envolvem o envio de documentos legais são uma novidade. A empresa já havia, ainda este ano, instituído verificações de idade, tendo em vista a mudança nas leis ao redor do mundo para garantir segurança digital dos usuários. 

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De acordo com as novas diretrizes da política de privacidade, em algumas circunstâncias (que não foram totalmente explicadas), a plataforma pode solicitar ao usuário a verificação de sua idade ou identidade. Essa verificação será feita a depender do método. Podem ser solicitados documentos de identificação legais em cada país (no caso do Brasil, como o RG ou CPF), um template de geometria facial (que de acordo com a plataforma é legal em certas áreas) e a imagem do usuário em formato de foto ou vídeo. 

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Em 17 de junho, a empresa publicou em seu blog de suporte ao Claude informações mais detalhadas sobre as minúcias relacionadas à identificação dos usuários. De acordo com o comunicado, a verificação de identidade servirá a alguns “poucos casos”, e usuários poderão encontrar pedidos de verificações ao acessar certas capacidades do modelo de IA. A empresa ressaltou que utiliza os dados da verificação para confirmar somente quem é o usuário. 

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Um dos detalhes que chama atenção é o fato de que a verificação de identidade será feita por outra empresa, e não pela própria plataforma. A Anthropic escolheu a Persona Identities, empresa norte-americana de verificação de identidade, para realizar esse trabalho. O comunicado explicitou que, durante os passos da verificação, um documento físico será necessário, além de uma câmera para fotografá-lo. 

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Na rede social X, usuários destacaram a escolha da empresa para os processos de identificação. A Persona Identities tem como um de seus maiores investidores Peter Thiel, empresário norte-americano responsável pela criação da Palantir, empresa de vigilância que tem chamado atenção pelo uso de suas tecnologias por instituições como a agência de imigração americana, o ICE.

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